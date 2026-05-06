Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Pflegekräfte aus der gesamten Metropolregion Rhein-Neckar stehen am Dienstag, 12. Mai 2026, im Mittelpunkt: Das Klinikum Ludwigshafen lädt anlässlich des Internationalen Tages der Pflegenden zu einem besonderen „Day2Night-Event“ unter dem Motto „KliLu and friends“ ein.

Mit einem abwechslungsreichen Programm möchte das Klinikum all jene würdigen, die täglich in Krankenhäusern, Arztpraxen, Altenheimen und Pflegeeinrichtungen im Einsatz sind. Gleichzeitig soll die Veranstaltung Gelegenheit bieten, sich zu vernetzen, auszutauschen und gemeinsam die wichtige Arbeit in der Pflege zu feiern.

Von 12:00 Uhr bis 14:30 Uhr startet der Tag mit „Snacks and Social“ im Klinikum Ludwigshafen. In lockerer Atmosphäre können Pflegekräfte miteinander ins Gespräch kommen, neue Kontakte knüpfen und Teil eines großen regionalen Netzwerks werden.

Am Nachmittag geht die Veranstaltung in eine große After-Work-Party über. Von 16:30 Uhr bis 19:00 Uhr sind alle Pflegekräfte der Region zur gemeinsamen Feier im Klinikum Ludwigshafen (SWH) eingeladen.

Die Veranstalter betonen dabei die besondere Bedeutung der Pflegeberufe: Kompetenz, Engagement, Empathie und Leidenschaft prägen den Berufsalltag der vielen Kolleginnen und Kollegen, die tagtäglich Verantwortung für Menschen übernehmen.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Voraussetzung ist lediglich die Vorlage eines Mitarbeitendenausweises.

Der Internationale Tag der Pflegenden wird weltweit am 12. Mai gefeiert – dem Geburtstag von Florence Nightingale. Die Pionierin der modernen Krankenpflege setzte sich bereits im 19. Jahrhundert für eine patientenorientierte Gesundheitsversorgung ein und gilt bis heute als prägende Persönlichkeit der professionellen Pflege.

Veranstaltung im Überblick

📍 Klinikum Ludwigshafen

📅 Dienstag, 12. Mai 2026

🕛 12:00 bis 14:30 Uhr

„Snacks and Social“

🎉 16:30 bis 19:00 Uhr

After-Work-Party „KliLu and friends“

🎟 Eintritt frei mit Mitarbeitendenausweis

Zuletzt aktualisiert am 6. Mai 2026, 14:33