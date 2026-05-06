Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Immobilien-Infotag mit Expertenvorträgen rund um Hausverkauf, Vorsorge und Sicherheit, Immobilienverkauf, Einbruchschutz, Geldanlage und Vorsorge im Fokus

Wer eine Immobilie verkaufen möchte oder sich rund um die Themen Haus, Wohnung, Vorsorge und Sicherheit informieren will, sollte sich den Immobilien-Infotag in Ludwigshafen vormerken. Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Fachvorträgen, Informationsständen und persönlichen Gesprächen mit Experten aus unterschiedlichen Bereichen der Immobilienbranche.

Der Immobilien-Infotag startet um 09:30 Uhr mit der Öffnung der Infostände sowie der offiziellen Begrüßung. Bereits zum Auftakt gibt Immobilienmaklerin Monika Thiele wichtige Einblicke rund um den Verkauf von Häusern und Wohnungen. In ihrem Vortrag erklärt sie, welche Punkte Eigentümer beim Immobilienverkauf beachten sollten und welche Fehler vermieden werden können. Im Anschluss steht sie den Besuchern für Fragen zur Verfügung.

Neben den Vorträgen präsentieren sich zahlreiche Aussteller und Fachpartner an ihren Informationsständen. Mit dabei sind unter anderem Kuthan-Immobilien, die Baufinanzierung Hüttig & Rompf, die Ergo-Versicherungsagentur, die Umweltpaten „Stadtfüchse“ sowie Ersthilfe-Ausbilderinnen des Roten Kreuzes.

Auch ein besonderes Rahmenprogramm ist geplant: Ein Rikscha-Fahrer wird im Park unterwegs sein und Künstler Steffen Boiselle fertigt Zeichnungen der Besucher und Experten an.

Die Veranstaltung findet im Turmrestaurant im Ebertpark Ludwigshafen, Erzbergerstraße 69, 67063 Ludwigshafen am Rhein, statt. Die zentrale Lage im Ebertpark bietet den Besuchern eine angenehme Atmosphäre für Fachvorträge, persönliche Gespräche und den Austausch mit Experten rund um Immobilien, Vorsorge und Sicherheit.

Weitere Vorträge beim Immobilien-Infotag

Im Laufe des Tages finden weitere Fachvorträge statt, für die jeweils eine separate Anmeldung erforderlich ist.

11:00 Uhr

Chris-Oliver Schickentanz (Capitell AG)

„Wohin mit meinem Geld aus dem Immobilienverkauf?“

12:00 Uhr

PHK Johannes Barra (Präventionszentrum Polizeipräsidium Rheinpfalz)

„Einbruchschutz und Sicherheit in der Immobilie“

13:00 Uhr

Dagmar Scherrer (Wächter-Bestattungen)

„Bestattungsvorsorge – neue Formen und neue Gesetze“

14:00 Uhr

Prof. Dr. Burkhard Schmidt (Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft)

„Psychologie von Kauf und Verkauf“

15:00 Uhr

Martin Wegner (Wegner Rechtsanwälte)

„Irgendwann ist es zu spät! Die richtige Vorsorge mit Testament, Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung“

Der Immobilien-Infotag richtet sich sowohl an Eigentümer und Kaufinteressierte als auch an Menschen, die sich frühzeitig mit Vorsorge, Vermögensplanung und Sicherheit rund um die eigene Immobilie beschäftigen möchten.

Zuletzt aktualisiert am 6. Mai 2026, 17:33