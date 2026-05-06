Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Musik, Genuss und Hilfe für den guten Zweck im Ebertpark Ludwigshafen

Ein besonderer Benefizabend erwartet die Gäste am Freitag, 8. Mai 2026, ab 18 Uhr im Turmrestaurant im Ebertpark Ludwigshafen. Unter dem Motto „Musikalisches Barbecue (BBQ)“ verbindet die Veranstaltung Live-Musik, kulinarischen Genuss und soziales Engagement zugunsten der Palliativstation im Klinikum Ludwigshafen.

Die Besucher dürfen sich auf einen abwechslungsreichen musikalischen Abend mit bekannten Hits aus den 20er Jahren bis hin zu Klassikern der 80er- und 90er-Jahre freuen. Für die musikalische Unterhaltung sorgt das Trio.Akaduo mit Elisabeth Löser an den Flöten, Christoph Löser an der Trompete sowie Martin Rebel am Piano.

Die Veranstaltung findet auf der Innen-Terrasse der Weinlounge des Turmrestaurants statt und bietet eine besondere Atmosphäre mitten im Ebertpark. Serviert wird ein umfangreiches BBQ zum Preis von 49 Euro pro Person. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, freiwillig für die Palliativstation des Klinikums Ludwigshafen zu spenden.

Mit dem Benefizevent möchten die Veranstalter nicht nur einen genussvollen Abend schaffen, sondern gleichzeitig die wichtige Arbeit der Palliativmedizin in Ludwigshafen unterstützen.

Veranstaltung im Überblick

📍 Turmrestaurant Ludwigshafen – Innen-Terrasse Weinlounge

📅 Freitag, 8. Mai 2026

🕕 Beginn: 18:00 Uhr

🎶 Live-Musik mit Trio.Akaduo

🔥 BBQ-Buffet: 49 Euro pro Person

❤️ Freiwillige Spenden zugunsten der Palliativstation im Klinikum Ludwigshafen möglich

Zuletzt aktualisiert am 6. Mai 2026, 14:18