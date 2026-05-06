Ludwigshafen – BASF: Schwerer Arbeitsunfall im Werksteil Nord – Mitarbeiter bei Rohrleitungsarbeiten verbrüht

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Im Werksteil Nord der BASF SE in Ludwigshafen kam es am heutigen Mittwoch, 6. Mai 2026, gegen 11 Uhr zu einem schweren Arbeitsunfall. Nach Angaben des Unternehmens wurde ein Mitarbeiter bei Instandhaltungsarbeiten an einer Rohrleitung durch austretendes heißes Wasser schwer verletzt.

Der Beschäftigte erlitt dabei Verbrühungen und musste zunächst von einer BASF-Notärztin medizinisch erstversorgt werden. Anschließend wurde der Verletzte stationär in eine umliegende Klinik eingeliefert.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Die zuständigen Behörden wurden über den Vorfall informiert. Weitere Angaben zur Ursache oder zum Gesundheitszustand des Mitarbeiters lagen zunächst nicht vor.

Die BASF in Ludwigshafen zählt zu den größten Chemiestandorten weltweit. Immer wieder kommt es dort zu Einsätzen von Werkfeuerwehr, Rettungsdiensten oder Notfallteams bei technischen Störungen oder Arbeitsunfällen.

Quelle: BASF SE

Zuletzt aktualisiert am 6. Mai 2026, 16:43