Landau – Traumnacht im Zoo Landau am 5. Juni 2026 Träume werden wahr – bei der „Traumnacht im Zoo Landau in der Pfalz“ Einladung zu einer exklusiven und kostenlosen Veranstaltung für schwer kranke, chronisch kranke und behinderte Kinder und deren Familien

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Auch in diesem Jahr öffnet der Zoo Landau in der Pfalz seine Türen wieder zur „Traumnacht im Zoo“ – das bedeutet, dass der Zoo an diesem Abend exklusiv ganz besonderen, kleinen Gästen vorbehalten ist. Schwer kranke, chronisch kranke und behinderte Kinder haben häufig nicht die Möglichkeit, den Zoo zu den normalen Öffnungszeiten zu besuchen. Sie bekommen im Rahmen der „Traumnacht“ die Gelegenheit, den Zoo auf ganz besondere Weise kennen zu lernen! Die Traumnacht findet in diesem Jahr am Freitag, 5. Juni, ab 18 Uhr statt. 1996 ergriff der Rotterdamer Zoo Blijdorp die Initiative, einmal jährlich einen besonderen Abend für Kinder des Sophia Kinderkrankenhaus zu veranstalten. 175 krebskranke Kinder samt ihren Angehörigen nahmen daran teil. Bis 2001 schlossen sich alle Zoos der Niederlande dieser Aktion an – und so ist die Traumnacht im Zoo entstanden, die jährlich am 1. Freitag im Juni in inzwischen über mehreren hundert Zoos weltweit stattfindet.

Zoo und Zooschule Landau beteiligen sich in diesem Jahr bereits zum 17. Mal an der Traumnacht! Die Pädagoginnen und Pädagogen der Zooschule und die Mitarbeitenden des Zoos werden den Kindern und ihren Familien wieder ein tolles Programm zusammenstellen. Für das leiblich Wohl wird das Team der Zoogastronomie „Erdmänn’l“ sorgen. Das Restaurant hat an diesem Abend für die besonderen Gäste geöffnet, und es gibt natürlich auch Grillgut, Pommes Frites und Getränke „to go“, um sich im Zoo ein schönes Plätzchen zu suchen. Los geht es um 18 Uhr, das Ende der Veranstaltung ist gegen 21 Uhr vorgesehen, doch jede*r kann den Rundgang zu den verschiedenen Stationen im Zoo frei planen! Um die Veranstaltung angemessen planen zu können, bitten wir um verbindliche Anmeldung per E-Mail an zoo@landau.de. Bitte nennen Sie bei der Anmeldung die Anzahl an Kindern und Begleitpersonen!

Quelle: Zoo Landau

Zuletzt aktualisiert am 6. Mai 2026, 10:24