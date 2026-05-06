Heßheim – Neue Trafostationen für Neubaugebiet – Temporäre Straßensperrung in Heßheim

Heßheim/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch, 20. Mai 2026, kommt es im Neubaugebiet Südwest in Heßheim zu temporären Straßensperrungen. Grund hierfür ist das Einbringen von zwei neuen Trafostationen, die für die weitere Erschließung der Strominfrastruktur erforderlich sind. Der Transport und das Setzen der Trafostationen kann ausschließlich unter Einsatz von Schwerlastkränen erfolgen. Aus Sicherheitsgründen werden daher der Burgunderweg sowie der Silvanerring für die Dauer der Arbeiten voll gesperrt.

Park- und Halteverbote entlang der Zufahrtsstrecke

Zusätzlich wird es entlang der Transportstrecke – vom Ortseingang Heßheim über die Heuchelheimer Straße, Alte Straße, Lambsheimer Straße bis zum Burgunderweg – zu einem absoluten Park und Halteverbot kommen. Die entsprechenden Verkehrszeichen werden rechtzeitig im Vorfeld aufgestellt. Anwohnerinnen und Anwohner sowie Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die ausgeschilderten Parkverbote zu beachten. Ziel ist es, die Arbeiten zügig und sicher durchzuführen und die Beeinträchtigungen möglichst gering zu halten. Die Stadtwerke Frankenthal sowie die beteiligten Unternehmen bitten um Verständnis für die notwendigen Einschränkungen und um Beachtung der getroffenen Verkehrsregelungen.

Quelle

Stadtwerke Frankenthal GmbH

Zuletzt aktualisiert am 6. Mai 2026, 13:13