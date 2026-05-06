Frankenthal – Fahrbahnvollsperrung Schmiedgasse 55

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Aufgrund der Durchführung von Straßenarbeiten, im Auftrag der Stadt Frankenthal, ist in der Zeit vom 11. bis voraussichtlich 22. Mai eine Fahrbahnvollsperrung im Be-reich Schmiedgasse 55 notwendig. Wir bitten um Beachtung und Verständnis, da während der Arbeiten mit Behinderun-gen zu rechnen ist.

Auswirkungen auf den öffentlichen Nahverkehr

Die Sperrung hat auch Auswirkungen auf den Busverkehr. Betroffen sind die Linien 464, 466 und 84. Die Haltestellen „Schmiedgasse“ und „Feierabendhaus“ können im gesamten Zeitraum von keiner der Linien bedient werden. Fahrgastinformationen werden rechtzeitig vor Ort angebracht.

Linie 464 (Frankenthal Hauptbahnhof – Mörsch Am Nußbaum – Frankenthal Hauptbahnhof)

Die Umleitung erfolgt über die Eisenbahnstraße, Friedrich-Ebert-Straße und Mör-scher Straße.

Die Haltestelle „Schmiedgasse“ wird zur Haltestelle „Schillerschule“ (Steig 2) verlegt.

Die Haltestelle „Feierabendhaus“ entfällt ersatzlos.

Linie 466 (Frankenthal Hauptbahnhof – Strandbad – Studernheim)

Die Umleitung erfolgt über die Eisenbahnstraße, den Neumayerring, den Europaring und die Benderstraße.

Die Haltestelle „Schmiedgasse“ kann nicht bedient werden.

Die Haltestelle „Feierabendhaus“ entfällt ersatzlos.

Die Haltestelle „Mühlstraße“ wird im Zuge der Umleitung zusätzlich angefahren.

Linie 84 (Frankenthal – Ludwigshafen Pfingstweide – Edigheim – Oppau)

Die Umleitung erfolgt über die Eisenbahnstraße, Friedrich-Ebert-Straße, Wormser Straße und den Foltzring.

Für die Haltestelle „Schmiedgasse“ wird im Foltzring auf Höhe der Hausnummer 8 eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Dafür werden zwei Parkplätze temporär gesperrt, die gleichzeitig als Wartefläche für Fahrgäste dienen.

Die Haltestelle „Feierabendhaus“ entfällt ersatzlos.

Die Stadt Frankenthal empfiehlt, sich vor Fahrtantritt über die aktuellen Verbindun-gen zu informieren und gegebenenfalls mehr Zeit einzuplanen. Mehr zu dieser und weiteren Baustellen im Stadtgebiet ist unter www.frankenthal.de/sperrungen zu finden.

Gefahr in Verzug!

Gehweg- und Fahrbahnvollsperrung Gottfried-Keller-Straße 66

Aufgrund der Durchführung von dringenden Kanalarbeiten, im Auftrag des EWF, ist in der Zeit vom 7. bis voraussichtlich 13. Mai eine Fahrbahnvollsperrung im Bereich Gottfried-Keller-Straße 66 notwendig. Wir bitten um Beachtung und Verständnis, da während der Arbeiten mit Behinderungen zu rechnen ist.

Mehr zu dieser und weiteren Baustellen im Stadtgebiet ist unter www.frankenthal.de/sperrungen zu finden.

Gehweg- und Fahrbahnvollsperrung Johann-Fesser-Straße 7

Aufgrund der Durchführung einer privaten Baumaßnahme, ist in der Zeit vom 18. bis voraussichtlich 22. Mai eine Gehweg- und Fahrbahnvollsperrung im Bereich Johann-Fesser-Straße 7 notwendig. Wir bitten um Beachtung und Verständnis, da während der Arbeiten mit Behinderungen zu rechnen ist. Mehr zu dieser und weiteren Baustellen im Stadtgebiet ist unter www.frankenthal.de/sperrungen zu finden.

Quelle

Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)

Zuletzt aktualisiert am 6. Mai 2026, 13:48