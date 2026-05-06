  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Blume
06.05.2026, 12:23 Uhr

Eberbach – Jetzt mitmachen und zeigen, was Ihr Acker kann – Ackerwildkraut-Meisterschaft 2026 im Neckar-Odenwald-Kreis – Teilnahmeschluss am 17. Mai 2026

BlumeEberbach/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Wer mit Getreide einen guten Ertrag holt und dabei Vielfalt mitdenkt, hat jetzt die perfekte Bühne: Die Ackerwildkraut-Meisterschaft des Landes Baden-Württemberg findet 2026 im Neckar-Odenwald-Kreis statt. Jeder Betrieb, ob konventionell oder ökologisch wirtschaftend, kann mitmachen. Einfach Ackerschläge bis zum 17. Mai 2026 anmelden und damit sichtbar machen, wie moderne Landwirtschaft und Artenreichtum Hand in Hand gehen.

Warum sich die Teilnahme für Betriebe lohnt:

Sichtbarkeit: Präsentation der Leistung vor Fachpublikum, Medien und der Region

Fachliches Feedback mit wertvollen Impulsen: Ein Gutachter bewertet die Fläche/n nach ökologischen und pflanzenbaulichen Kriterien

Team-Motivation: Die Teilnahme ist ein starkes Zeichen für verantwortungsvolle, zukunftsfähige Landwirtschaft

Preise: Hauptpreise von 300 bis 500 Euro und Sonderpreise zu 250 Euro warten auf die Siegerinnen und Sieger
So läuft’s ab:

Anmeldung: Einfach und unkompliziert online bis 17. Mai 2026

Auswahl der Siegerinnen und Sieger durch eine interdisziplinäre Jury mit Beteiligung des Kreisbauernverbandes

Ehrung: Die Preisverleihung findet am 12. Juli 2026 beim Grünkernfest im Odenwälder Freilandmuseum Gottersdorf in Anwesenheit von Landrat Dr. Achim Brötel statt

Alle Infos und Anmeldeunterlagen finden Sie hier: https://rpk.baden-wuerttemberg.de/abt5/referat-56-naturschutz-und-landschaftspflege/ackerwildkraut-meisterschaft-2026-neckar-odenwald-kreis/Hingeschaut im Mai: Der Acker-Rittersporn (Consolida arvensis)
Der Acker-Rittersporn wurde vom Naturschutzbund zur Blume des Jahres 2026 gewählt, stellvertretend für eine Vielzahl von Ackerwildkräutern, die zunehmend gefährdet sind. Auch in Baden-Württemberg steht der Acker-Rittersporn als gefährdete Art auf der Roten Liste. Er kommt auf nährstoffreichen, kalkhaltigen Böden vor. Der Name „Rittersporn“ leitet sich von der Form des hintersten der Blütenhüllblätter ab, das in einem lang gezogenen Sporn endet. Schon von Weitem leuchtet der Rittersporn kräftig violettblau durch das Getreide. Kein Wunder, dass sein Verwandter als Zierpflanze Einzug in viele Gärten gehalten hat. Der Nektar des Acker-Rittersporns befindet sich am Grunde einer langen Kronröhre. Ackerhummeln nutzen ihn als Nektar- und Pollenquelle. Doch der Rittersporn lässt nicht jeden ran: Um den Nektar zu erreichen, benötigen die Blütenbesucher besonders lange Rüssel. Der der Ackerhummel ist bis zu 15 Millimeter lang – bei einer Köpergröße von bis zu 18 Millimetern. Manch kurzrüsselige Hummel greift deshalb zu einem Trick: Sie beißt die enge Kronröhren auf, gelangt so an den Nektar und lässt den Rittersporn unbestäubt zurück.

Hintergrundinformation: Unkraut vergeht nicht? Stimmt nicht!
Von rund 220 Ackerwildkrautarten in Baden-Württemberg befinden sich etwa 100 auf der Roten Liste: Sie sind bereits ausgestorben, gefährdet oder extrem im Rückgang begriffen. Deutschlandweit sind Ackerwildkräuter die Pflanzengruppe mit dem größten Anteil an gefährdeten Arten. Dabei fördern Ackerwildkräuter eine Vielzahl von Ökosystemdienstleistungen wie Bestäubung, Schädlingsbekämpfung, Humusaufbau oder Erosionsschutz. Der Rückgang der Ackerwildkräuter ist vor allem auf den rasanten pflanzenbaulichen und technischen Fortschritt zurückzuführen. Insbesondere der Einsatz von Herbiziden sowie die Einführung der Saatgutreinigung haben dazu geführt, dass es immer weniger wild wachsende Pflanzen auf unseren Äckern gibt. Das hat gravierende Auswirkungen auf die biologische Vielfalt, denn Ackerwildkräuter sind ein wichtiger Bestandteil der Nahrungspyramide. In Ackerlandschaften stellen Ackerwildkräuter oft das einzige Blütenangebot für Insekten dar. Mit deren Rückgang verschwinden zunehmend auch Amphibien, Vögel, Fledermäuse und andere Säugetiere.

Quelle
Bild: Acker-Rittersporn, Bildrechte: RPK

Zuletzt aktualisiert am 6. Mai 2026, 12:23

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Mai 2026
    M D M D F S S
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com