Bobenheim-Roxheim – Unfall nach Flucht mit gestohlenem Auto

Bobenheim-Roxheim/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Dienstagmorgen (05.05.2026), gegen 5:20 Uhr, wollten Polizeikräfte im Kleinerweg in Bobenheim-Roxheim den Fahrer eines Transporters kontrollieren. Der Fahrer missachtete die Anhaltesignale und flüchtete mit seinem Fahrzeug über einen angrenzenden Acker, wo er schließlich in ein trockenes Bachbett fuhr und verunfallte. Zwei 21-Jährige und eine 15-Jährige versuchten daraufhin zu Fuß zu flüchten, konnten aber nach kurzer Verfolgung eingeholt werden. Die 15-Jährige wurde durch den Unfall verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Einer der 21-Jährigen wurde leicht verletzt. Dieser gab gegenüber den Polizeikräften an, dass der andere 21-Jährige das Fahrzeug gestohlen habe. Außerdem habe man zuvor Kokain konsumiert. Da unklar war, wer das Fahrzeug tatsächlich gefahren hatte, wurde beiden 21-Jährigen Blutproben entnommen. Das schwer beschädigte Fahrzeug wurde zur Klärung der Besitzverhältnisse sichergestellt.

Quelle

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 6. Mai 2026, 10:13