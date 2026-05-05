Rohrbach – Bettler unterwegs

Rohrbach/Landkreis Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Polizei warnt vor Unbekannten, die auf den Parkplätzen der Lebensmitteldiscounter nach Geld betteln. So wurden auch gestern Abend auffällige Bettler gemeldet, die sich in der Hauptstraße vor dem dortigen Einkaufszentrum aufhielten und aggressiv um Spendengelder bettelten.

Bekleidet waren die beiden ca 30-45 Jahre alten Männer mit einer jeweils schwarzen Hose, T-Shirt und Baseballkappe.

Trotz einer Nahbereichsfahndung konnten die beiden Unbekannten nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei bittet die Bürger um erhöhte Wachsamkeit. Bei Auffälligkeiten sollte die Polizei umgehend verständigt werden. Gemäß der Gefahrenabwehrverordnung ist das Betteln verboten. Die zuständige Verbandsgemeinde wurde in Kenntnis gesetzt. Die Polizei bittet Zeugen, welche Hinweise zu den beiden Männern oder deren Fahrzeug geben können oder Personen, die durch das Verhalten der zwei Bettler geschädigt wurden, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Quelle

Polizeiinspektion Landau

Zuletzt aktualisiert am 5. Mai 2026, 13:27