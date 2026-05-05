Mosbach – Tanzbegeisterung wurde in Spenden umgemünzt Erlöse aus „Women on the Dancefloor“ kommen Einrichtungen der Johannes-Diakonie zugute

Mosbach/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Erfolg war gigantisch: 375 Tickets gingen im vergangenen Herbst für die Tanzveranstaltung „Women on the Dancefloor“ raus. Tanzbegeisterte Frauen jeden Alters erlebten daraufhin im Kultur- und Begegnungszentrum fideljo eine unvergessliche Nacht voller Musik und Tanz. Nun konnten die veranstaltenden Serviceclubs von und für Frauen, „Soroptimist International Club Mosbach“ und „Inner Wheel Club Neckar-Odenwald“, die Erlöse in Form von Spenden überreichen und zwar direkt am Schauplatz der Veranstaltung: im fideljo. Bevor die Spenden überreicht wurden, war es aber den Organisatorinnen von „Women on the Dancefloor“ ein Bedürfnis, danke zu sagen. Das Dankeschön von Carmen Schnabel (Präsidentin Soroptimist) sowie Alexandra Cafuta (Präsidentin Inner Wheel) ging an fideljo-Leiter Florian Ammerbacher, fideljo-Eventmanager Gerd Becker und das weitere Team für deren Unterstützung rund um „Women on the Dancefloor“. Das Tanzevent hatte eine beeindruckende Spendensumme von 5650 Euro erbracht, welche die zahlreich erschienenen Vertreterinnen der Serviceclubs nun als Spende an verschiedene Bereiche der Johannes-Diakonie übergaben.

Die Damen von „Inner Wheel“ hatten gleich drei Einrichtungen für eine Spende ausgewählt. Und so freuen sich die Friseur-Auszubildenden des Berufsbildungswerks Mosbach-Heidelberg über 1000 Euro, die Bauchtanzgruppe „El Nefous“ über 800 Euro und der Naturkindergarten „Wald- und Wiesenwichtel“ in Schwarzach über 500 Euro. Den Mitgliedern von „Soroptimist“ ist die Mädchengruppe „Starke Mädchen, starke Stimme“ der Schwarzbach Schule so ans Herz gewachsen, dass diese wie schon im vergangenen Jahr unterstützt wird und eine Spende von 1000 Euro zugesprochen bekam. Große Freude auch bei der Klinikschule der Rehaklinik Mosbach für Kinder mit neuropädiatrischen Erkrankungen und Behinderungen, denn deren Singkreis erhielt 1350 Euro für neue Musikinstrumente. Damit war eine launige Gesangseinlage fast schon Pflicht, in die alle Anwesenden einstimmen durften.

Die erfolgreiche Zusammenarbeit der beiden Mosbacher Serviceclubs zeigt sich auch in einem gemeinsamen Spendenprojekt. 1000 Euro gingen an das „Sprachcafé Ukraine“, wo geflüchtete Menschen aus der Ukraine von Johannes-Diakonie Mitarbeiterin Diana Zheynova und drei Ehrenamtlichen in Mosbach und Eberbach unterstützt und sprachlich gefördert werden. Für die Johannes-Diakonie dankten Isabel Seils (Fundraising) und Tanja Bauer (Ehrenamtskoordination) den Vertreterinnen der beiden Serviceclubs herzlich – und luden bei dieser Gelegenheit schon zur nächsten Ausgabe von „Women on the Dancefloor“ ein. Diese ist für Samstag, 10. Oktober, 20 Uhr, wieder im fideljo geplant, und Tickets sind im Vorverkauf unter www.fideljo.de verfügbar.

Quelle

Foto: Andreas Lang

Zuletzt aktualisiert am 5. Mai 2026, 15:43