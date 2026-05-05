Meckenheim – Zeugin klärt Unfallflucht

Meckenheim/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Wie ein Citroen Transporter am Montagvormittag (4. Mai, 11 Uhr) in der Hauptstraße einen geparkten BMW streifte und einfach weiterfuhr, beobachtete eine 22-jährige Zeugin und verständigte die Polizei. Der Schaden an dem BMW wurde auf 2000,- Euro geschätzt. Ein 36-jähriger Mann konnte als Fahrer des Transportes ermittelt werden. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.
Quelle
PPolizeiinspektion Haßloch
Zuletzt aktualisiert am 5. Mai 2026, 11:40