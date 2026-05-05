Mannheim – Tauffeste 2026 an besonderen Orten – Gemeinden laden im Sommer zu fünf Tauffesten ein, meist am Wasser und unter freiem Himmel

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Dazugehören, ohne dafür etwas leisten zu müssen. So angenommen und geliebt sein, wie man ist. Diese Zusage schenkt die Taufe, mit der sich Menschen mit Gott und der Gemeinschaft der Christ:innen verbinden. Bei den fünf Tauffesten, zu denen im Juni und Juli eingeladen wird, können Täuflinge, ihre Familien und Freund:innen diese Gemeinschaft schon am Tag der Taufe erleben. Erstmals bietet die Christuskirche ein Tauffest an und ebenfalls erstmals lädt Kirche auf FRANKLIN zu einem ökumenischen Taufest ein. Anmeldung zu einem der Tauffeste ist ab sofort möglich. Für die Taufe ist niemand zu alt. Diese Zusage und den Segen Gottes für das Leben gibt es in jedem Lebensalter: Für Babys und Kleinkinder, für Jugendliche, junge Erwachsene und Ältere. Gottes bedingungsloser Zuspruch trägt durch das ganze Leben mit all seinen Höhen und Tiefen. Diesen besonderen Moment am Wasser zu feiern, erinnert an die Taufe Jesu im Jordan durch den Täufer Johannes. Viele der fünf Tauffeste werden am Wasser gefeiert. Bei den fünf Tauffesten in Mannheim ist vor Ort für die Täuflinge alles festlich vorbereitet – am Wasser, auf der Wiese sowie an und in der Kirche.

21. Juni: Tauffest im Parkschwimmbad

Die Pfarrgemeinde Süd lädt am 21. Juni ab 10.30 Uhr zum Tauffest im Parkschwimmbad auf der Rheinau ein. Im Schatten der Bäume und begleitet vom Posaunenchor werden die Täuflinge an einem eigenen Ort von ihrem Pfarrer bzw. ihrer Pfarrerin getauft.

Info und Kontakt per Mail unter: sued.mannheim@kbz.ekiba.de

21. Juni: Ökumenisches Tauffest auf FRANKLIN

Nach dem ersten ökumenischen Tauffest auf der BUGA 2023 lädt nun Kirche auf FRANKLIN am 21. Juni um 11 Uhr zu einem ökumenischen Fest mit Familiengottesdienst in entspannter Atmosphäre ein. Bei gutem Wetter findet es Open Air statt. Info und Kontakt unter: info@kircheauffranklin.de

27. Juni: Tauffest für junge Familien an und in der Christuskirche

Zum ersten Mal lädt die Christuskirche zu einem Tauffest ein: In einer eigenen persönlichen Feier von rund 30 Minuten wird die Taufe im Zeitraum von 11 bis 14 Uhr persönlich, feierlich und ganz individuell gestaltet an einem der drei Orte: Am Brunnen auf der Wiese, in der kleinen Taufkapelle oder in der Kirche. Info und Kontakt unter: sandra.reichelt@kbz.ekiba.de

28. Juni: Tauffest am Wilhelmswörthweiher

Im Mannheimer Norden beginnt das Tauffest am 28. Juni um 10 Uhr am Wilhelmswörthweiher (Sandhofen) mit einem Familiengottesdienst am Ufer und musikalischer Begleitung durch das Gitarren-Duo „Father & Son“. Info und Kontakt unter: nord.mannheim@kbz.ekiba.de

18. Juli: Tauffest am Stollenwörthweiher 2

Auch das von schwungvoller Musik begleitete Tauffest „Am Stollen“ hat inzwischen Tradition. Dort wird am 18. Juli 10 bis 12 Uhr gefeiert. Info und Kontakt unter: suedwest.mannheim@kbz.ekiba.de

Die Tauffeste laden dazu ein, die Taufe an diesem Tag individuell und gemeinschaftlich zu feiern. Die Tauf-Teams vor Ort bieten einen schön vorbereiteten feierlichen Rahmen, so dass die Tauffamilien organisatorisch, finanziell und auch emotional entlastet sind. So können alle diesen besonderen Tag entspannt genießen. Bild: Taufe am Wilhelmswörthweiher.

Quelle

Foto: Andreas Keller (dv)

Zuletzt aktualisiert am 5. Mai 2026, 14:13