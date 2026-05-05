Mannheim – Gemeinsam für den Mannheimer Stadtwald – Engagement aus dem Umweltspieltag 2025 zeigt Wirkung

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Erste Bürgermeisterin Prof. Dr. Diana Pretzell, Oliver Roggisch von den Rhein-Neckar Löwen sowie Sebastian Eick von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald kamen kürzlich im Wald zusammen, um die Entwicklung frisch gepflanzter Bäume zu begutachten. Die Pflanzung im Käfertaler Wald geht auf eine Spende der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald in Höhe von 6.000 Euro zurück, die im Jahr 2025 im Rahmen des Umweltspieltags der Rhein-Neckar Löwen generiert wurde. Mit diesen Mitteln konnte eine rund 4500 Quadratmeter große Fläche mit klimastabilen Baumarten wie Stieleiche, Spitzahorn und Vogelkirsche aufgeforstet werden. Insgesamt wurde rund 800 Stieleichen, 750 Spitzahorne und 700 Vogelkirschen gepflanzt. Die Maßnahme leistet einen wichtigen Beitrag zum klimaresilienten Umbau des Mannheimer Stadtwaldes. „Die Partnerschaften mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald und den Rhein-Neckar Löwen sind ein wichtiges Signal für den Umwelt- und Klimaschutz vor Ort. Gemeinsam können wir unseren Wald fit für die Herausforderungen des Klimawandels machen“, betonte Erste Bürgermeisterin Prof. Dr. Diana Pretzell.

Pflanzungen auch im Dossenwald

Ergänzend dazu wurden die 27 von den Rhein-Neckar Löwen im Rahmen des Umweltspieltags 2025 gespendeten Bäume im Dossenwald (Pfingstberger Wald) gepflanzt. Die Setzlinge stellte die Staatsklenge Nagold bereit: ein Bund mit 25 Zerreichen sowie jeweils ein Speierling und eine Elsbeere. Sie wurden gezielt eingesetzt, um Ausfälle auf einer bestehenden Pflanzfläche zu ergänzen und deren Entwicklung langfristig zu sichern.

Weitere Informationen: www.mannheim.de/wald

Quelle

Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 5. Mai 2026, 14:07