Mannheim – Brand in der Innenstadt: Großeinsatz in N4 – Hintergründe noch unklar

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am heutigen Morgen kam es in der Mannheim Innenstadt zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Auslöser war ein Brand in einem Anwesen im Quadrat N 4.

Zum aktuellen Zeitpunkt liegen noch keine Informationen über das genaue Ausmaß des Feuers, die Brandursache oder mögliche Verletzte vor. Auch auf Nachfrage konnte die Polizei bislang keine weiteren Details nennen.

Ob ein Zusammenhang mit einem früheren Brand (21.04.2026) in einer Shisha-Bar in den R-Quadraten besteht, ist derzeit unklar. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, weitere Informationen sollen folgen.

Zuletzt aktualisiert am 5. Mai 2026, 15:19