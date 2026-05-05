Ludwigshafen – Café Concert: Magical Mystery Tour

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Necar. Carolin Grein und die Sachs-Band wandeln auf den Spuren der Beatles durch die Pfalz. Am Sonntag, 10.5.2026 um 17 Uhr zeigen sie in der Reihe Café Concert im Gläsernen Foyer der Pfalzbau Bühnen nochmals ihre musikalische Phantasie Magical Mystery Tour, ein Roadmovie von Norbert Ebel mit bekannten und weniger bekannten Beatles-Songs. Dazu erhal-ten die Gäste eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen.

Die Musik der Beatles hat weltweit Spuren hinterlassen und wirkt bis heute nach. Mit ihrer stetig steigenden Bekanntheit wuchs auch die geradezu ekstatische Verehrung durch weibli-che Fans – die als „Beatlemania“ bezeichnete Hysterie um die Pilzköpfe breitete sich in den 1960er Jahren von dort unaufhaltsam aus.

Norbert Ebel (Text und Spiel) stellt sich die Beatles in seiner witzigen Phantasie auf der Reise zu einem ihrer Konzerte in Paris vor, durch widrige Umstände vom Wege abgekommen. Be-vor sie den Konzertsaal erreichen, durchwandern sie die pfälzische Provinz, erleben traditio-nelle Weinfeste und verirren sich im Pfälzerwald. Doch auch nach der Ankunft in der franzö-sischen Hauptstadt ist das Ziel nicht leicht zu finden zwischen Moulin Rouge, Sacré Coeur und Eiffelturm…

Die Songs der Beatles erklingen auf dieser Reise in den ungewöhnlichen Arrangements von Stefan Gebhardt und auch das eine oder andere Chanson findet dabei Eingang in ihr Repertoire – eine musikalische Synthese im grenzüberschreitenden Verkehr. Neben Norbert Ebel und Sängerin Carolin Grein stehen an diesem leichtfüßigen Nachmittag Stefan Gebhardt (Piano und Keyboard), Jürgen Sachs (Bass und Gitarre), Kai Kopjar (Schlagzeug und Percus-sion) und René Gulden (Saxophon) auf der Bühne.

Einheitspreis 17 € / ermäßigt 10 €, Kartentelefon 0621/504 2558

© Roger Schwarz

theater im Pfalzbau

Zuletzt aktualisiert am 5. Mai 2026, 15:40