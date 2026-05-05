Ludwigshafen – Bastelnachmittag für Kinder in der Stadtteil-Bibliothek Gartenstadt

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Förderverein der Stadtteil-Bibliothek Gartenstadt (FöBiGa), Königsbacher Straße 14, lädt im April Kinder zwischen fünf und zehn Jahren zu zwei Bastelnachmittagen ein. Am Dienstag, 12. Mai, können die Kinder mit Clarissa Kern Schachteln für kleine Schätze gestalten. Am Dienstag, 26. Mai, wird ein Mandala gebastelt. Beginn ist jeweils um 16.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die Teilnehmenden-Zahl ist begrenzt, eine Anmeldung zu den Öffnungszeiten der Stadtteil-Bibliothek (dienstags und donnerstags) unter Telefon 0621 504-2588 ist erforderlich.
Quelle:
Stadt Lu
Zuletzt aktualisiert am 5. Mai 2026, 15:46