Ludwigshafen – Aktion „Saubere Stadt“ – Gemeinsam Müll sammeln im Dichterquartier

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Büro Sozialer Zusammenhalt Dichterquartier organisiert am Donnerstag, 7. Mai 2026, gemeinsam mit den „Stadtfüchsen“ und Teams von „buntkicktgut“ von 16 bis 18 Uhr wieder eine Müllsammelaktion im Dichterquartier unter dem Motto „Aktion Saubere Stadt“. Treffpunkt ist um 16 Uhr vor dem Quartiersbüro in der Georg-Herwegh-Straße 41. Ende der Aktion ist voraussichtlich um 18 Uhr. Plastiktüten im Gebüsch, Plastikflaschen auf Spielplätzen und Zigarettenkippen auf den Gehwegen – in einigen Straßenzügen im Dichterquartier ist dieses Bild leider immer wieder vorzufinden. Daher gibt es regelmäßig die Müllsammelaktionen. „Wir suchen fleißige Helfer*innen, die mit uns weitere Zeichen gegen die Vermüllung im Quartier setzen möchten“, ruft Quartiersmanagerin Doris Besel zur Teilnahme auf. Gleichzeitig soll mit dieser Aktion Aufklärungsarbeit zu den Themen Umweltschutz und Mülltrennung geleistet werden. Greifzangen, Müllsäcke und Handschuhe werden vom WBL zur Verfügung gestellt. Als Dankeschön gibt es nach erfolgreicher Sammlung Getränke und Snacks für alle Müllsammler*innen.

Quelle

Stadt Lu

Zuletzt aktualisiert am 5. Mai 2026, 15:47