Ludwigshafen – Abweichender Betrieb wegen Gleiserneuerung in Rheingönheim

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Wegen Gleisarbeiten im Bereich der Endhaltestelle Rheingönheim muss der Streckenabschnitt zwischen Giulinistraße und Rheingönheim Neubruch im Zeitraum von Freitag, 8. Mai, etwa 21 Uhr, bis Montag, 11. Mai 2026, etwa 5 Uhr, für den Bahnverkehr gesperrt werden. Dies hat Auswirkungen auf die rnv-Bahnlinie 6/6A.

Linie 6/6A

verkürzter Linienweg zwischen Neuostheim bzw. SAP Arena S-Bf und Giulinistraße

Bedienung des restlichen Abschnitts zwischen Giulinistraße und Rheingönheim Neubruch durch Schienenersatzverkehr (SEV)

Entfall der Haltestelle Brückweg

Schienenersatzverkehr (SEV)

Bedienung der Haltestellen Giulinistraße, Friedensstraße, Hauptstraße und Rheingönheim Neubruch

Umstieg zwischen Bahn und Bus an der Haltestelle Giulinistraße

Quelle RNV

Zuletzt aktualisiert am 5. Mai 2026, 14:55