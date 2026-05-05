Ludwigshafen – 11-Jähriger vermisst

Ludwigshafen (ots) Seit heute (Dienstag, 05.05.2026) wird ein in Ludwigshafen wohnender 11-Jähriger vermisst. Er verließ gegen 11:50 Uhr das Schulgelände der Schloss Schule in Oggersheim.

Zuletzt wurde der Vermisste in der Schnabelbrunnengasse in Oggersheim gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt.

Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte der Vermisste bislang nicht aufgefunden werden. Auch wenn uns keine Hinweise auf eine konkrete Gefahr vorliegen, gelten für vermisste Kinder besonders strenge Regeln, weshalb wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.



Beschreibung des 11-Jährigen:

– 1,50 bis 1,60m groß

– 60kg, kräftige Statur

– kurze schwarze Haare

– Collegejacke

– Jeans

– schwarze Adidas Schuhe

– grauer Schulrucksack mit grünen Reisverschlüssen

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963-23312 an die Kriminalpolizei Ludwigshafen zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

Zuletzt aktualisiert am 5. Mai 2026, 18:43