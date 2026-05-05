Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Samstag, 9. Mai können Kinder von neun bis zwölf Jahren in einem dreistündigen Kurs ab 9.45 Uhr gemeinsam mit der ScienceLab-Leiterin Dr. Sabine Rosenberger geheime Botschaften entschlüsseln, Fingerabdrücke sichtbar machen, DNA isolieren und interessante Experimente zur Täterermittlung durchführen.
Eine Anmeldung ist bis 6. Mai bei der Volkshochschule unter 06221/911911 oder www.vhs-hd.de erforderlich.
Ort: vhs Heidelberg, Bergheimer Str. 76, 69115 Heidelberg.
Quelle: Volkshochschule Heidelberg
Zuletzt aktualisiert am 5. Mai 2026, 12:13