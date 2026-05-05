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05.05.2026, 12:08 Uhr

Germersheim – Heimliche Weltmarktführer aus der Südpfalz

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Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar/(red/ak) – Die TechnologieRegion Karlsruhe GmbH würdigt Hidden Champions und Hidden Gems für ihre Innovationskraft und internationale Wettbewerbsstärke
Zahlreiche mittelständische Unternehmen aus der Südpfalz gehören in ihren jeweiligen Nischen zur internationalen oder nationalen Spitze – oft fernab öffentlicher Aufmerksamkeit. Diese
sogenannten Hidden Champions und Hidden Gems leisten einen entscheidenden Beitrag zur wirtschaftlichen Stärke, Innovationskraft und Beschäftigung in der Region. Im Rahmen einer feierlichen Urkundenübergabe im Kultursaal der Stadthalle Kandel hat die TechnologieRegion Karlsruhe GmbH am 30. April 2026 auserwählte Unternehmen ausgezeichnet und damit ihre zentrale Rolle für die Region gewürdigt. Geehrt wurden insgesamt 24 Unternehmen aus den Landkreisen Germersheim und Südliche Weinstraße sowie aus der Stadt Landau, die als Marktführer
und Weltmarktführer identifiziert wurden.

Südpfalz stärkt mit Hidden Champions die Wirtschaftskraft der Region
Grundlage der Auszeichnungen ist die wissenschaftliche Studie „Hidden Champions der TechnologieRegion Karlsruhe“, die von Prof. Dr. Jan-Philipp Büchler von der Fachhochschule Dortmund im Auftrag der TechnologieRegion Karlsruhe GmbH durchgeführt wurde, und in deren Rahmen insgesamt über 100 Hidden Champions und Hidden Gems in der gesamten TechnologieRegion Karlsruhe identifiziert wurden. Die Hidden Champions und Hidden Gems aus Baden‑Württemberg und dem Nordelsass werden im Spätsommer ausgezeichnet.2 Die in der Südpfalz ansässigen Hidden Champions und Hidden Gems sichern Wertschöpfung, Beschäftigung und internationale Wettbewerbsfähigkeit – und stehen beispielhaft für einen leistungsfähigen regionalen Wirtschaftsstandort mit starken Standortfaktoren, einem belastbaren Innovationsumfeld sowie stabilen Umfeldbedingungen für nachhaltiges unternehmerisches Wachstum. Enge Verflechtungen mit kommunalen Wirtschaftsförderungen, Kammern und Forschungseinrichtungen tragen zusätzlich zur hohen Innovationsdynamik der Region bei. Die Analyse belegt: Gerade der Maschinen- und Anlagenbau dominiert in der Südpfalz und weist
dort die höchste Dichte an Hidden Champions innerhalb der TechnologieRegion Karlsruhe auf.

Wissenschaftlich fundierte Identifikation auf breiter Datenbasis
Die Studie basiert auf einer systematischen, wissenschaftlich fundierten Erhebung. Ausgangspunkt ist die Hidden Champions Datenbank der Fachhochschule Dortmund, die im Rahmen der Untersuchung mit weiteren relevanten Datenbanken abgeglichen wurde. Ergänzt wurde der Datenbankabgleich durch Feldforschung in Form von regionalen Experteninterviews, Unternehmensgesprächen sowie der engen Einbindung kommunaler Wirtschaftsförderungen und Kammern. Auf diese Weise konnten Marktführerschaften in klar definierten Marktnischen transparent und nachvollziehbar identifiziert werden – über Länder- und Regionsgrenzen hinweg innerhalb der Technologie-Region Karlsruhe. Der wissenschaftliche Ansatz stellt damit eine belastbare Grundlage für Standortanalysen, Standortmarketing und wirtschaftspolitische Ableitungen dar.

Bühne für unternehmerische Spitzenleistung im Mittelstand
Mit der Auszeichnung würdigt die TechnologieRegion Karlsruhe GmbH gezielt jene mittelständischen Unternehmen, die oft abseits der öffentlichen Wahrnehmung weltweit erfolgreich agieren. Die Hidden Champions und Hidden Gems stehen exemplarisch für unternehmerische Exzellenz, Innovationsstärke und langfristiges Denken – und damit für jene Qualitäten, die den Mittelstand als Rückgrat der regionalen Wirtschaft auszeichnen.

Definitionen
Als Hidden Champions gelten mittelständische Unternehmen, die in ihrem Marktsegment weltweit zu den Top 3 gehören oder Nummer 1 auf ihrem Heimatkontinent sind, einen Jahresumsatz zwischen 5 Mio. Euro und 5 Mrd. Euro erzielen und außerhalb der Fachwelt nur eine geringe öffentliche Bekanntheit haben.

Quelle: Stadt Germersheim

Zuletzt aktualisiert am 5. Mai 2026, 12:08

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