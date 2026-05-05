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Anradeln
05.05.2026, 13:40 Uhr

Germersheim – 30 Jahre „Radel ins Museum“ und 10 Jahre Tabakrundweg – Erfolgreiches Jubiläum mit Rekordbeteiligung und vielfältigem Erlebnisangebot

AnradelnGermersheim/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit einem so umfangreichen Angebot wie noch nie hat der Aktionstag „Radel ins Museum“ am vergangenen Sonntag sein 30-jähriges Bestehen gefeiert. Zahlreiche Gäste nutzten bei frühlingshaftem Wetter die Gelegenheit, die kulturelle Vielfalt der Südpfalz per Rad oder zu Fuß aktiv zu entdecken. Insgesamt 38 Museen, Informationszentren, Kirchen und Erlebnisstationen im Landkreis Germersheim sowie entlang der Südlichen Weinstraße öffneten ihre Türen und boten ein breit gefächertes Programm. Dabei reichte das Spektrum von interaktiven Mitmachangeboten über fachkundige Führungen bis hin zu kulinarischen Einblicken in die regionale Kultur. Eröffnet wurde der diesjährige Aktionstag am Tabakrundweg in Hatzenbühl durch Landrat Martin Brandl. Er würdigte insbesondere das langjährige Engagement der zahlreichen ehrenamtlich Mitwirkenden, darunter auch die Hoheiten aus dem Landkreis Germersheim, sowie der Mitarbeitenden des Kreistourismus, die „Radel ins Museum“ seit drei Jahrzehnten prägen und weiterentwickeln. Außerdem lobte er die gute Zusammenarbeit mit der Südlichen Weinstraße. Erstmals beteiligten sich insgesamt zehn Museen aus dem Nachbarlandkreis. Musikalisch umrahmt wurde die Eröffnung durch den Musikverein Hatzenbühl e.V. Die diesjährige Auftaktveranstaltung stand zugleich im Zeichen eines weiteren Jubiläums.

Der Tabakrundweg in Hatzenbühl feiert in diesem Jahr sein 10-jähriges Bestehen. Ernst Wünstel von der Interessengruppe Tabakrundweg erinnerte an die Entstehungsgeschichte des Projekts. Auslöser seien damals Touristen gewesen, die in Hatzenbühl vergeblich nach Informationen zur früher prägenden Tabakkultur des Ortes gesucht hätten. Daraus sei die Idee entstanden, einen frei zugänglichen Rundweg mit informativen Stationen zur Geschichte des Tabakanbaus zu schaffen. Zehn Jahre später erfreut sich der Themenweg weiterhin großer Beliebtheit und stößt bei Gästen aus der Region und von außerhalb auf reges Interesse. Ein besonderer Fokus lag auch im Jubiläumsjahr auf der Verbindung von Bewegung und Wissen: Erstmals ergänzte ein digitales Gewinnspiel das Angebot und lud dazu ein, sich aktiv mit den teilnehmenden Einrichtungen auseinanderzusetzen.

Kulturelle Vielfalt zum Entdecken und Mitmachen
Die beteiligten Einrichtungen präsentierten Geschichte auf vielfältige und erlebbare Weise. So bot beispielsweise das Terra-Sigillata-Museum in Rheinzabern mit einem großen Museumsfest eindrucksvolle Einblicke in die römische Lebenswelt, während das Ziegeleimuseum Sondernheim mit historischen Feldbahnfahrten begeisterte. Auch das Deutsche Straßenmuseum, das Besucherzentrum Weißenburger Tor oder das Stadt- und Festungsmuseum Germersheim setzten mit Führungen und Sonderausstellungen besondere Akzente. Ergänzt wurde das Angebot durch zahlreiche kleinere Museen, thematische Ausstellungen und regionale Initiativen, die die kulturelle Identität der Südpfalz authentisch erlebbar machten. Interaktive Stationen, Handwerksvorführungen und regionale Spezialitäten trugen dazu bei, Geschichte nicht nur zu vermitteln, sondern erlebbar zu machen. Erstmals mit dabei waren beispielsweise die Kirche in Freisbach, wo der Kirchtum erklommen werden konnte, das Papiermuseum Gleisweiler, wo die Gäste selbst Papier schöpfen konnten oder das Museum unterm Trifels in Annweiler mit der größten Burgmodellsammlung Europas.

Aktiv unterwegs zwischen Natur, Kultur und Region
Neben den stationären Angeboten standen geführte Touren und Naturerlebnisse im Mittelpunkt. Themenführungen, Radtouren und Naturerkundungen ermöglichten neue Perspektiven auf Landschaft, Geschichte und regionale Besonderheiten. Ganz im Zeichen von Tabakanbau und Rauchkultur stand die geführte Radtour von Michael Walter. Drei digitale Museumsrallyes, kombiniert mit abwechslungsreichen Radrouten, verbanden Bewegung mit Wissensvermittlung und führten gezielt zu ausgewählten Stationen. Damit wurde das Konzept des Aktionstags konsequent weiterentwickelt und um digitale Elemente ergänzt.

Starkes Zeichen für die Region
Das 30-jährige Jubiläum von „Radel ins Museum“ verdeutlicht eindrucksvoll die Bedeutung des Formats für die Region. Landrat Martin Brandl betonte: „‚Radel ins Museum‘ steht seit drei Jahrzehnten beispielhaft dafür, wie Heimatgeschichte lebendig vermittelt werden kann. Die Verbindung von Kultur, Natur, Bewegung und regionaler Identität begeistert Menschen aller Generationen und stärkt die Wahrnehmung des Landkreises Germersheim und der gesamten Südpfalz als vielseitige Erlebnisregion.“

Weitere Informationen:
Südpfalz-Tourismus Landkreis Germersheim e.V.
www.suedpfalz-tourismus.de

Quelle
Foto: Südpfalz-Tourismus Landkreis Germersheim e.V.

Zuletzt aktualisiert am 5. Mai 2026, 13:40

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