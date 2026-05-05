Frankenthal – Fahrbahnteilsperrungen für Markierungsarbeiten im Stadtgebiet

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Aufgrund von Markierungsarbeiten, im Auftrag der Stadt Frankenthal, sind in der Zeit vom 4. Mai bis voraussichtlich 13. Mai diverse Fahrbahnteilsperrungen an den nach-folgend aufgeführten Kreuzungen im Stadtgebiet notwendig.

Folgende Kreuzungen und Straßenzüge sind von der Durchführung der Maßnahme betroffen:

• Neumayerring/Mahlastraße

• Hans-Kopp-Straße/Mahlastraße

• Europaring/Foltzring

• Europaring (zw. Mahlastraße und Nürnberger Straße)

Während der Maßnahme kann es teilweise zu Verzögerungen im ÖPNV kommen. Wir bitten um Beachtung und Verständnis, da während der Arbeiten mit Behinderun-gen zu rechnen ist. Mehr zu dieser und weiteren Baustellen im Stadtgebiet ist unter www.frankenthal.de/sperrungen zu finden.

Fahrbahnvollsperrungen für Straßenausbesserungen

Aufgrund von Straßenausbesserungen, im Auftrag der Stadt Frankenthal, sind in der Zeit vom 4. Mai bis voraussichtlich 8. Mai diverse Fahrbahnvollsperrungen in den nachfolgend aufgeführten Straßen notwendig.

• Nebenstraße der Flomersheimer Straße

• Gartenstraße

• Georg-Metz-Straße (zwischen Fontanesiestraße und Johann-Fesser-Straße)

Wir bitten um Beachtung und Verständnis, da während der Arbeiten mit Behinderun-gen zu rechnen ist. Mehr zu dieser und weiteren Baustellen im Stadtgebiet ist unter www.frankenthal.de/sperrungen zu finden.

Quelle

Stadt Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 5. Mai 2026, 16:07