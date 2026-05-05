Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am 1. Mai öffneten die Freiwillige Feuerwehr Wieblingen und die DLRG Stadtgruppe Heidelbergihre Türen für die Bürgerinnen und Bürger. Bei bestem Frühlingswetter war das Rettungszentrum ein beliebtes Ziel für die ganze Familie.

Die Highlights vor Ort:

Spiel & Spaß: Strahlende Gesichter gab es beim Kinderschminken und auf der Hüpfburg – ein tolles Angebot für die jüngsten Besucher.

Kulinarische Vielfalt: Von frischen Waffeln und einem großen Kuchenbuffet bis hin zu Pommes und Herzhaftem vom Grill war für jeden Geschmack etwas dabei.

Ehrenamt hautnah: Die Veranstaltung bot die perfekte Gelegenheit, die Menschen hinter der wichtigen Arbeit von Feuerwehr und DLRG kennenzulernen.

Es ist beeindruckend zu sehen, mit wie viel Herzblut die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer diesen Tag gestaltet haben. Ein herzliches Dankeschön für die Gastfreundschaft und den täglichen Einsatz für die Sicherheit in Heidelberg

Quelle: „Die Heidelberger“ Gemeinderatsfraktion

Zuletzt aktualisiert am 5. Mai 2026, 12:27