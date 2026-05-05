

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Finale um die Deutsche Meisterschaft auf dem Museumsplatz war ein Rugbyspiel voller Energie. Zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer, faire Stimmung, zwei Teams, die alles auf dem Platz gelassen haben.Der HRK zeigte seine ganze Klasse und gewann klar mit 90:5. Für die SCNDamen war es ein schweres Spiel – und trotzdem haben sie mutig gespielt, gekämpft und sich nie hängen lassen. Man spürte in jeder Phase, wie viel Herz in dieser Mannschaft steckt.

Als Schreiberin und SCNFan bleibt da natürlich ein kleiner Wermutstropfen. Man freut sich für den HRK, der sich damit zum sechsten Mal in Folge zur Deutschen Meisterin krönt – und gleichzeitig tut es ein bisschen weh, weil man den eigenen Spielerinnen so sehr ein anderes Ende gewünscht hätte. Vielleicht ist es genau dieses Gefühl, das einen am Ende mit einem bittersüßen Lächeln nach Hause gehen lässt.

Ein besonderer Dank gilt den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die diesen Tag möglich gemacht haben – vom Aufbau bis zur Betreuung am Spielfeldrand. Ohne ihr Engagement wäre ein solches Finale nicht denkbar.

Quelle: „Die Heidelberger“-Gemeinderatsfraktion

Zuletzt aktualisiert am 5. Mai 2026, 12:22