Brühl – Spatenstich beim TC Brühl: Startschuss für die neue Padel-Ära

Brühl/Metropolregion Rhein-Neckar. Wo heute noch Gras wächst, werden schon bald die Schläger geschwungen: Mit dem offiziellen Spatenstich hat der TC 1965 Brühl am Dienstagvormittag den Bau zwei hochmoderner Padel-Plätze eingeleitet. Damit setzt der Verein ein deutliches Zeichen für die Zukunft und reagiert auf den anhaltenden Boom dieser Trendsportart.

Ein Meilenstein für die Vereinsentwicklung

Gemeinsam mit Bürgermeister Dr. Ralf Göck und den Vereinsverantwortlichen erfolgte der symbolische erste Spatenstich auf dem Clubgelände. „Das ist ein historischer Tag für den TC Brühl“, betonte Präsident Thomas von Aschwege feierlich. „Mit dem Bau der Padel-Plätze erweitern wir unser sportliches Angebot und machen den Verein attraktiv für alle Altersgruppen.“ Padel-Tennis, eine dynamische Mischung aus Tennis und Squash, erfreut sich weltweit wachsender Beliebtheit und soll nun auch in Brühl ein neues sportliches Zuhause finden.

Fertigstellung im Blick – Spielbetrieb ab Ende Juni

Die Bauarbeiten auf dem Vereinsgelände werden in den kommenden Wochen zügig voranschreiten. Erklärtes Ziel ist es, zeitnah in den Spielbetrieb überzugehen, sodass die ersten Matches bereits Ende Juni stattfinden können. So ist zumindest der Wunsch der Verantwortlichen.

Der Vereinsvorsitzende nutzte die Gelegenheit, um sich ausdrücklich bei der Gemeinde, den treuen Mitgliedern des Tennisclubs und allen weiteren Unterstützern zu bedanken. Ein besonderer Dank galt dabei Bürgermeister Dr. Ralf Göck, der das Projekt von der ersten Planungsphase unterstützt hat.

Partner gesucht für die große Eröffnungsfeier

Für Bürgermeister Ralf Göck wächst mit dem Padel-Projekt auch die Attraktivität der Gemeinde Brühl: „Schön, dass Sie hier auch unseren zahlreichen Neubürgerinnen und Neubürgern ein neues sportliches Angebot machen“, dankte der Bürgermeister den versammelten Vorstandsmitgliedern und freute sich, dass mit dem „Matchball“ ein beliebtes Lokal für die Nachbesprechung dieser zusätzlichen sportlichen Begegnungen auf dem Vereinsgelände bestehe, dessen Entwicklung er seit 2003 begleiten durfte, als der TC 1965 aus der Mozartstraße in den Rennerswald umgezogen war.

Damit das Projekt ein voller Erfolg wird, freut sich der Verein in dieser Phase über weitere Spender und Werbepartner. Interessierte Unternehmen oder Privatpersonen haben aktuell noch die Möglichkeit, das Projekt zu unterstützen und sich als Partner auf der neuen Anlage zu präsentieren.

Den offiziellen Startschuss soll eine große Eröffnungsfeier mit einem Tag der offenen Tür markieren. Hierzu wird der TC Brühl zeitnah informieren, um gemeinsam mit der gesamten Gemeinde das neue sportliche Highlight einzuweihen.

Bildunterschrift:

Helmut Plasczyk, Pächter Matchball Janis Dichris, Architekt Swen Brodkorb, Präsident Thomas von Aschwege, Bürgermeister Dr. Ralf Göck, Sportwart Jürgen Marin und Schatzmeister Marcus Mattekat (v.l.n.re.) freuen sich über den Startschuss.

Foto: Wolfgang Möhl

Zuletzt aktualisiert am 5. Mai 2026, 18:50