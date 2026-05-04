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RheinRadeln Bilder 20 Credits RudolfUhrig
04.05.2026, 12:32 Uhr

Worms – EWR-RheinRadeln 2026: Programm in Worms-Herrnsheim am 17. Mai

RheinRadeln Bilder 20 Credits RudolfUhrigWorms / Metropolregion Rhein-Neckar – Start- und Endpunkt bietet vielfältige Aktionen für die ganze Familie.

Wenn sich Rheinhessen im Mai von seiner frühlingshaften Seite zeigt, ist es wieder Zeit für das EWR-RheinRadeln: Am Sonntag, 17. Mai 2026, verwandelt sich die Strecke zwischen Worms und Oppenheim erneut in eine autofreie Bewegungs- und Erlebnismeile. Von 10 bis 18 Uhr gehört die alte B9 ganz den Radfahrern, Skatern und allen, die sich aktiv an der frischen Luft bewegen möchten. Auf rund 25 Kilometern ohne Autoverkehr steht der Tag ganz im Zeichen von Bewegung, Nachhaltigkeit und Gemeinschaft. Ob sportlich unterwegs oder ganz entspannt – mitmachen kann jeder, ganz ohne Voraussetzungen. Auch in Worms-Herrnsheim, dem Start- und Endpunkt der Veranstaltung, erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie. Die Gemeinschaft Herrnsheimer Vereine und Interessengruppen stellt hier gemeinsam mit der Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms ein vielfältiges Angebot mit Mitmachaktionen, Informationsständen und gastronomischen Angeboten auf die Beine.

Im Rahmen des Bühnenprogramms sorgt von 10 bis 18 Uhr DJ Chappi für musikalische Begleitung. Offiziell eröffnet wird die Veranstaltung um 10:15 Uhr durch den Oberbürgermeister der Stadt Worms, Adolf Kessel, und Ortsvorsteher Andreas Wasilakis. Im weiteren Verlauf folgen verschiedene Programmpunkte, darunter Liveauftritte des Start-up-Orchesters der katholischen Kirchenmusik sowie der Bigband WINDKRAFT. Auch das Kinder- und Jugendbüro gestaltet mit dem ZauberTheater ZaPPaloTT einen Programmpunkt für junge Besucher. Ergänzt wird das Bühnenprogramm durch weitere Auftritte, unter anderem von Tanzgruppen und der Jugendmusikschule der Stadt Worms.

Auf der großen Wiese neben dem Hotel Sandwiese sorgt das Kinder- und Jugendbüro mit einem umfangreichen Kinderprogramm für Unterhaltung: Geplant sind unter anderem Bastelangebote, Kinderschminken, eine Hüpfburg, ein Kletterturm sowie weitere Spielaktionen. Eine Kindereisenbahn wird ebenfalls vor Ort sein.

Informations- und Aktionsstände der Kultur und Veranstaltungs GmbH und der Initiative #wormsliebe mit Informationen zu Veranstaltungen, Glitzertattoos und kleinen Give-aways, des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs mit Angeboten rund ums Radfahren, des Polizeipräsidiums Mainz mit dem Sicherheitsmobil sowie der Rheinhessen-Touristik GmbH mit einer 360-Grad-Erlebnisstation und Foto-Spot runden das Angebot ab.
Der Musikverein Harmonie beteiligt sich ebenfalls am Programm und bietet im Vereinsheim neben Kaffee und Kuchen ein „Instrumentenschnuppern“ zwischen 14 und 16 Uhr an.

Auch für das leibliche Wohl ist am Start-/Endpunkt in Worms-Herrnsheim gesorgt. Neben Kaffee und Kuchen beim Musikverein Harmonie bietet die SG Eintracht Herrnsheim klassische Imbissgerichte wie Bratwurst, Pommes und Currywurst an. Hinzu kommen unter anderem das Snackmobil der Bäckerei Reinstadler mit herzhaften Speisen, die Veranstaltungsgastronomie Nock mit Crêpes sowie Eis Nono mit Joghurteis-Spezialitäten. Auch verschiedene Initiativen und Parteien beteiligen sich: Die Grünen mit Popcorn, „Worms will weiter“ mit Fleischwurst und Brezeln, die SPD mit Getränken, die CDU mit Wein und Sekt sowie das Jugendparlament mit alkoholfreien Cocktails.

Weitere Informationen zum „RheinRadeln“ sowie das komplette Programm aller teilnehmenden Gemeinden sind auf www.rheinradeln.de beim Veranstalter inMEDIA zu finden.

Bitte beachten: Aufgrund der Veranstaltung wird am 17. Mai von 9 bis 19 Uhr die Straße „Fahrweg“ zwischen „Von-Steuben-Straße“ und Einmündung „Am Untertor“ voll gesperrt.

Bild: Rudolf Uhrig

Quelle:
Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms

Zuletzt aktualisiert am 4. Mai 2026, 12:32

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