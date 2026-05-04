Walldorf – SAP plant, Prior Labs zu übernehmen und Europas führendes Frontier-KI-Lab aufzubauen

Walldorf / Metropolregion Rhein-Neckar – Durch Übernahme festigt SAP ihren frühen Vorsprung bei tabellarischen Foundation Models.

Die SAP SE und Prior Labs, der Pionier für Tabellarische Foundation Models (TFMs), haben bekannt gegeben, dass sie eine verbindliche Vereinbarung unterzeichnet haben, wonach SAP Prior Labs übernehmen wird. Damit wird SAP seinen Weg im Bereich TFMs, der mit RPT‑1 begann, beschleunigen und eines der weltweit führenden Forschungsteams für tabellarische Foundation Models in der SAP‑Familie willkommen heißen. Prior Labs wird auch nach Abschluss der Übernahme weiterhin als eigenständige Einheit operieren. SAP verpflichtet sich, in den kommenden vier Jahren mehr als eine Milliarde Euro zu investieren, um Prior Labs zu einem weltweit führenden Frontier‑AI‑Labor für strukturierte Daten auszubauen – jene Daten, auf denen die Geschäfte der Welt basieren. Die finanziellen Details der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. Der Abschluss der Übernahme steht noch unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen.

Große Sprachmodelle (LLMs) haben Schwierigkeiten, genaue Vorhersagen zu strukturierten Geschäftsdaten zu treffen, da sie nur über ein rudimentäres Verständnis von Tabellen, Zahlen und Statistiken verfügen. Im Gegensatz zu LLMs sind TFMs speziell für diese Art von Daten konzipiert und können auf der Grundlage tabellarischer Daten wie Zahlungsverzögerungen, Lieferantenrisiken, Upselling-Möglichkeiten, Kundenabwanderungsrisiko und mehr Geschäftsergebnisse genau vorhersagen.

„SAP hat schon früh erkannt, dass die größte ungenutzte Chance in der Unternehmens-KI nicht in großen Sprachmodellen liegt, sondern in KI, die für die strukturierten Daten entwickelt wurde, auf denen die Unternehmen weltweit basieren,“ sagte SAP-CTO Philipp Herzig. „Wir haben RPT-1 entwickelt, um diese Überzeugung in Bezug auf Unternehmensdaten zu untermauern. Prior Labs hat ein führendes TFM auf Basis öffentlicher Benchmarks entwickelt und verfügt über eines der weltweit führenden Forschungsteams auf diesem Gebiet. Die Verbindung der innovativen Modellarbeit von Prior Labs mit Enterprise-Daten sowie der globalen Kundenbasis von SAP stellt einen vielversprechenden Ansatz dar, um diese Kategorie international anzuführen.“

„In den letzten 18 Monaten hat Prior Labs ein unglaubliches Team aufgebaut und die Entwicklungsgeschwindigkeit bei tabellarischen Grundmodellen gesteigert“, sagte Frank Hutter, CEO von Prior Labs. „Der geplante Beitritt zur SAP-Familie verschafft uns die Ressourcen, die Datenumgebung und die Kundenreichweite, um das volle Potenzial dieser Kategorie auszuschöpfen.“

Nach Abschluss der Transaktion erhält SAP mit Prior Labs die einmalige Gelegenheit, ein branchenführendes KI-Forschungslabor aufzubauen und eine neue Kategorie im Bereich der TFM zu etablieren. Das Labor wird als eigenständige Einheit agieren, um die Forschungsgeschwindigkeit zu gewährleisten, während SAP langfristige Investitionen und einen direkten Weg zur Umsetzung in Produkte im gesamten SAP-Portfolio bereitstellt – mit SAP AI Core, SAP Business Data Cloud sowie der agentischen Ebene mit Joule.

Mit über 3 Millionen Downloads ist Prior Labs ein weit verbreitetes Open-Source-Tool für tabellarische KI, das ein dynamisches Entwickler-Ökosystem unterstützt. SAP setzt sich voll und ganz dafür ein, diese Open-Source-Strategie weiter zu unterstützen. Hutter leitet ein Team aus erstklassigen KI-Forschern und -Praktikern. Das Unternehmen wird von führenden Persönlichkeiten der KI-Forschung beraten, darunter Yann LeCun (Gewinner des ACM A.M. Turing Award und Executive Chairman bei Advanced Machine Intelligence) sowie Bernhard Schölkopf (Direktor am Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme; Präsident von ELLIS).

Beschleunigte Innovation

TabPFN-2.6 von Prior Labs ist das leistungsstärkste Modell auf TabArena, dem führenden Benchmark für TFM. TabPFN-2.6 erreicht die Genauigkeit einer vierstündigen automatisierten Machine-Learning-Pipeline – sofort, in einem einzigen Modell und bei einem Bruchteil der Komplexität.

Dank einer darüber liegenden dialogorientierten Benutzeroberfläche können Geschäftsanwender Fragen in natürlicher Sprache stellen, Datensätze generieren oder auswählen und „Was-wäre-wenn“-Szenarien durchspielen, ohne Experten für Datenwissenschaft und maschinelles Lernen sein zu müssen. Mit den Prior Labs-Modellen bietet SAP kontextbezogenes Lernen an, sodass Anwender Datensätze bereitstellen können, um sofortige, zuverlässige Vorhersagen zu erhalten, ohne dass ein Modelltraining erforderlich ist. Ein einziges TFM kann sich spontan an jeden geschäftlichen Anwendungsfall anpassen, was zu einer schnelleren Amortisationszeit bei gleichzeitiger Einhaltung der DSGVO führt.

Mit Prior Labs wird SAP TFMs mit überlegener Vorhersagefähigkeit bereitstellen, die Tabellen nativ verstehen, statistisches Denken direkt aus Daten lernen und agentische KI-Systeme antreiben, die in der Lage sind, übergeordnete Ziele zu verstehen, Tabellen, Sprache und Bilder zu kombinieren, um Schlussfolgerungen zu ziehen, Domänenwissen zu integrieren, Kausalitäten abzuleiten und sich dynamisch anzupassen.

Nach Abschluss der Transaktion planen SAP und Prior Labs, Spitzenforschung im Bereich KI in unternehmensreife Innovationen umzusetzen, damit Kunden noch mehr Wert aus ihren tabellarischen Geschäftsdaten schöpfen können. Wahre künstliche Intelligenz erfordert, über Korrelationen hinauszugehen, um Kausalitäten zu verstehen. Die Antwort auf die Frage „Was wird passieren?“ ist nützlich, aber die Antwort auf die Frage „Warum wird es passieren?“ ist transformativ.

Der Abschluss der Transaktion wird, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen einschließlich der behördlichen Genehmigungen, für das dritte Quartal 2026 erwartet.

Zuletzt aktualisiert am 4. Mai 2026, 13:14