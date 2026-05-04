

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Würzburg. Vom 13. bis 17. Mai findet in Würzburg der 104. Deutsche Katholikentag statt – und das Bistum Speyer ist dabei! Das Bistum setzt in diesem Jahr den Startpunkt für das 2030 anstehende 1000-jährige Domjubiläum. So verwandelt sich der Stand (Standort: FB-M-15) in der am Main gelegenen Kirchenmeile in einen Miniatur-Dom. Die Gläubigen sind eingeladen, das Speyerer Gotteshaus besser kennenzulernen und sich vor Ort über ihre individuellen Glaubensgeschichten auszutauschen.

Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann, Weihbischof em. Otto Georgens, Generalvikar Markus Magin sowie weitere Mitglieder der Bistumsleitung werden zu bestimmten Zeitpunkten ebenfalls anwesend sein, und freuen sich auf spannende und tiefgründige Gespräche.

Weitere Informationen zum Katholikentag und dem Programm während des Großereignisses gibt es hier.

Weitere Programmpunkte

Am vielfältigen Programm auf dem Katholikentag wirken auch Vertreterinnen und Vertreter des Bistums mit:

Donnerstag, 14. Mai 2026, 15:30-16:30 Uhr

Konzert: Credo – Ich glaube. Mut zum Leben im Glauben an Gott

Prof. Markus Eichenlaub, Orgel, Speyer

Augustinerkirche, Dominikanerplatz 2 (34)

Donnerstag, 14. Mai 2026, 20:00-21:30 Uhr

Live-Podcast: Raus aus der Depression. Ein mutmachendes Gespräch zur mentalen Gesundheit

Prof. Dr. Ulrich Hegerl, Vorsitzender der Stiftung Deutsche Depressionshilfe, Leipzig

Harald Schmidt, Schirmherr der Stiftung Deutsche Depressionshilfe, Köln

Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann, Speyer

Vorbereitet von: Arbeitskreis Lebenswelten des Katholikentags mit ARD Gesund und Stiftung Deutsche Depressionshilfe

Congress Centrum, Panoramaebene, Raum 11/12/13, Kranenkai (39)

Freitag, 15. Mai 2026, 14:00-15:30 Uhr

Liturgiewerkstatt: Klimabedacht feiern? Die Schöpfungsthematik in der Liturgie

Dr. Joseph Grayland, Liturgiewissenschaftler, Würzburg

Pirmin Spiegel, Referent für Globales Lernen und Nachhaltigkeit im Bistum Speyer

Vorbereitet von: Lehrstuhl für Liturgiewissenschaft der Universität Würzburg

Mutterhausareal der Schwestern des Erlösers, Gebäude Ost, EG, Honorinesaal, Domerschulstr. 1 (10)

Samstag, 16. Mai 2026, 16:30-18:00 Uhr

Gesprächskreis: Männer* sprechen über Sexualität. Glaubenssätze, Vorstellungen – ein erfülltes Leben?

Christopher Jakob, Referat für Männer- und queersensible Pastoral im Bistum Speyer

Thomas Wunsch, Kath. LSBT+ Komitee, Arnsberg

Vorbereitet von: Katholisches LSBT+ Komitee

Matthias-Ehrenfried-Haus, EG, Raum 1, Bahnhofstr. 4–6 (31)

Quelle: Bistum Speyer

Zuletzt aktualisiert am 4. Mai 2026, 17:01