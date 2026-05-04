Sinsheim – Körperliche Auseinandersetzung zwischen Fangruppen der TSG Hoffenheim und VfB Stuttgart

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Im Vorfeld der Fußballbundesligapartie TSG Hoffenheim gegen VfB Stuttgart am Samstagnachmittag kam es zu einem Aufeinandertreffen von Fangruppierungen, das in einer körperlichen Auseinandersetzung und in Straftaten mündete.

Nach aktuellem Ermittlungsstand hielt um 13 Uhr plötzlich ein Fanbus auf der Dietmar-Hopp-Brücke auf dem Weg zum Fußballstadion und 30 bis 40 Personen, die der Stuttgarter Fanszene zugerechnet werden, stürmten überfallartig auf eine Gruppe von 40 bis 45 Hoffenheimer Fans zu. Im weiteren Verlauf kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Personengruppen, wobei es auch zu einer Raubstraftat zum Nachteil eines Hoffenheim-Fans durch Stuttgarter Fans kam. Den eingreifenden Polizeikräften gelang es schnell, die Auseinandersetzung zu beenden und die Fangruppierungen zu trennen. Bei 44 Personen der Stuttgarter Fangruppierung wurden strafprozessuale Maßnahmen durchgeführt und im Nachgang Platzverweise für den Bereich des Stadions bis 20 Uhr ausgesprochen. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs sowie wegen des Raubs.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere wenn Fotos oder Videos vom Vorfall gefertigt wurden, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Quelle:

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 4. Mai 2026, 15:51