Schifferstadt – Übung des Verwaltungsstabes – Eingeschränkter Dienstbetrieb bei der Stadtverwaltung

Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Donnerstag, 07. Mai 2026 und Freitag, 08. Mai 2026 führt die Stadtverwaltung Schifferstadt gemeinsam mit ihrer Freiwilligen Feuerwehr, der Nachbargemeinde Böhl-Iggelheim sowie dem Rhein-Pfalz-Kreis eine Übung zum Ausfall kritischer Infra-strukturen durch (Stresstest). Dabei werden unter anderem Szenarien wie Stromaus-fälle sowie Störungen der IT- und Kommunikationssysteme simuliert.
Da viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Verwaltungsstab eingesetzt sind, kann es insbesondere am Freitag, 08. Mai 2026 zu einer eingeschränkten Erreichbarkeit einzelner Fachbereiche und Referate sowie zu einer möglicherweise verzögerten Bearbeitung von Anliegen im regulären Dienstbetrieb kommen.
Die Stadtverwaltung bittet alle Bürgerinnen und Bürger um Verständnis und Beachtung. Regelmäßige Übungen dieser Art sind ein wichtiger Bestandteil der Katastrophenschutzvorsorge, um im Ernstfall schnell und koordiniert reagieren zu können.
Text: Stadtverwaltung Schifferstadt
Zuletzt aktualisiert am 4. Mai 2026, 13:11