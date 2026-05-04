  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

04.05.2026, 19:18 Uhr

Rheinland-Pfalz – 150 ePA-Coaches zertifiziert

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Rund 150 ehrenamtliche ePA-Coaches unterstützen bei der Einrichtung und Nutzung der ePA – eine Initiative für Medien- und digitale Gesundheitskompetenz.

Das Projekt ePA-Coaches Rheinland-Pfalz kommt plangemäß voran: Gut ein Jahr nach dem offiziellen Projektauftakt sind nun 150 ePA-Coaches zertifziert. Sie unterstützen und begleiten beim Einrichten und der Nutzung der elektronischen Patientenakte (ePA). Ziel sind ca. 250 ePA-Coaches zum Jahresende, um ein flächendeckendes Unterstützungsnetzwerk in Rheinland-Pfalz aufzubauen.

„Bei der ePA kommen zwei Dinge zusammen: Medienkompetenz, also Souveränität im Umgang mit Apps, Webseiten, Endgeräten und Informationen. Und Gesundheitskompetenz, also die Fähigkeit, Gesundheitsinformationen zu verstehen, kritisch zu prüfen und daraufhin Entscheidungen zu treffen. Mit den ePA-Coaches wollen wir den Zugang zur ePA erleichtern und Unsicherheiten abbauen, um den Alltag zu erleichtern und die medizinische Versorgung zu unterstützen“, so Rico Maaßberg, Projektleitung. Das Projekt ist bei der Medienanstalt Rheinland-Pfalz angesiedelt und wird gefördert vom Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung Rheinland-Pfalz sowie vom Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit Rheinland-Pfalz.

Dass diese Unterstützung gut angenommen wird, zeigen die Rückmeldungen zu Veranstaltungen und Einzelfallberatungen. „Tatsächlich haben Leute 25 km Anfahrtsstrecke in Kauf genommen, um zu meiner Veranstaltung zu kommen“, berichtet ein ePA-Coach. Ein anderer erzählt: „Interessant ist auch, wenn jemand während meines Vortrags mitdaddelt und plötzlich ruft: Stimmt, es funktioniert!“

Zweistufige Zertifizierung als ePA-Coach
Ziel ist, 2026 weitere ePA-Coaches zu zertifizieren, damit in ganz Rheinland-Pfalz Unterstützung angeboten werden kann. Interessierte, die selbst ePA-Coach werden möchten, qualifizieren sich im ersten Schritt als Digital-Botschafter*innen und lernen das Handwerkszeug der digitalen Begleitung. Die Zertifizierung zum ePA-Coach ist der zweite Schritt. Weitere Informationen unter www.epa-coaches-rlp.de.

Informationsveranstaltungen rund um ePA und ePA-Coaches
Neben den Angeboten der ehrenamtlichen ePA-Coaches in den Regionen, bietet das Projektteam immer wieder größere öffentliche Informationsveranstaltungen an, zuletzt im März in Zweibrücken. Dabei kooperiert die Medienanstalt RLP unter anderem mit der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, Krankenkassen, regionalen Medien und Expert*innen im Gesundheitswesen.

Kommende Veranstaltungen
Ein steiniger Weg zu den Sternen? – Zugang zur elektronischen Patientenakte und Forschungsdaten
• Themen: Zugang zur ePA, zukünftige Entwicklungen und die für 2026 geplante Forschungsdatenspende
• mit Bianca Kastl, IT-Sicherheitsexpertin und ethische Hackerin aus dem Umfeld des Chaos Computer Club (CCC)
• für ePA-Coaches, Digitalbotschafter*innen und interessierte Bürger*innen
• 5.5.2026, 17:00 bis 18:30 Uhr
• Online-Veranstaltung per Zoom, Anmeldung unter: https://eu01web.zoom.us/meeting/register/XZOP3W2vQICVfqz3D6qrQw#/registration
• Im Nachgang an die Veranstaltung wird eine Aufzeichnung unter www.epa-coaches-rlp.de bereitgestellt.

Geplant ist zudem eine Online-Informationsveranstaltung am 16.6.2026 gemeinsam mit der Rhein-Zeitung. Aktuelle Informationen werden zu gegebener Zeit hier bekanntgegeben: https://rz-forum.de/blogs/aktuelle-veranstaltungen

Quelle: Medienanstalt RLP

Zuletzt aktualisiert am 4. Mai 2026, 19:18

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