Mutterstadt – Zwei weitere Babyschwimmkurse im Kreisbad Aquabella

Mutterstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Im Zeitraum Juni/Juli 2026 bieten wir zwei neue Babyschwimmkurse im Freizeitbad Aquabella Mutterstadt an.

Verkauf der Karten für die Kurse jeweils ab Montag, den 11.05.2026.

Ein Kurs kostet jeweils 50,00 Euro und geht über sechs Einzeltermine.

Jeweils eine Begleitperson hat freien Eintritt.

Die Karten sind nur im Bad zu erwerben. Nur Barzahlung möglich.

Folgende zwei Kurse werden angeboten:

Kurs 1 vom 18.06.2026 bis 23.07.2026 donnerstags:

Stunde: 18.06.2026 von 09:00 – 09:30 Uhr

Stunde: 25.06.2026 von 09:00 – 09:30 Uhr

Stunde: 02.07.2026 von 09:00 – 09:30 Uhr

Stunde: 09.07.2026 von 09:00 – 09:30 Uhr

Stunde: 16.07.2026 von 09:00 – 09:30 Uhr

Stunde: 23.07.2026 von 09:00 – 09:30 Uhr

Kurs 2 vom 18.06.2026 bis 23.07.2026 donnerstags:

Stunde: 18.06.2026 von 09:30 – 10:00 Uhr

Stunde: 25.06.2026 von 09:30 – 10:00 Uhr

Stunde: 02.07.2026 von 09:30 – 10:00 Uhr

Stunde: 09.07.2026 von 09:30 – 10:00 Uhr

Stunde: 16.07.2026 von 09:30 – 10:00 Uhr

Stunde: 23.07.2026 von 09:30 – 10:00 Uhr

Quelle:

Ihr Kreisbäder-Team Rhein-Pfalz-Kreis

Zuletzt aktualisiert am 4. Mai 2026, 15:59