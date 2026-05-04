Mannheim – Mehrere Einbrüche im Bereich Neckarstadt und Wohlgelegen – Zeugenaufruf

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) In der Zeit von Donnerstag bis Sonntag kam es in den Stadtteilen Neckarstadt und Wohlgelegen zu mehreren Einbrüchen.

Am Donnerstag zwischen 13:30 Uhr und 15:10 Uhr brachen Unbekannte in eine Wohnung in der Riedfeldstraße ein und durchwühlten mehrere Schränke. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unbekannt und Gegenstand der Ermittlungen. Ebenfalls am Donnerstag, zwischen 10:15 Uhr und 19:30 Uhr, verschafften sich Täter Zutritt in eine Wohnung in der Heustraße. Vermutlich über die Hauseingangstür gelangten die Unbekannte ins Innere und entwendeten hieraus Bargeld von knapp 10.000 Euro sowie Schmuck.

Zu einem weiteren Einbruch kam es am Freitag in der Max-Joseph-Straße. Auf bisher unbekannte Art und Weise gelangten hier ein oder mehrere Täter durch gewaltsames Öffnen der Tür in die Wohnung im 1.OG. Hieraus nahmen er oder sie Schmuck an sich und flüchteten unerkannt. Der Diebstahlschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Auch im Bereich Wohlgelegen verschafften sich Unbekannte Zutritt in eine Wohnung in der Liebigstraße. Dort hebelten sie am Samstag, in der Zeit zwischen 09:50 Uhr und 12:30 Uhr, die Abschlusstür auf und entwendeten eine Goldhalskette sowie ein Armband. Der Diebstahlschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Auch hier flüchteten die Täter im Anschluss.

Ob ein Zusammenhang zwischen den einzelnen Taten besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Fachdezernats der Kriminalpolizeidirektion. Diese bitten Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 0621 174 4444 zu melden.

Quelle:

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 4. Mai 2026, 15:47