Mannheim – EU Horizon Forschungsprojekt UPPER trifft sich im Mai in der Quadratestadt

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadt Mannheim und die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) begrüßen am 6. und 7. Mai rund 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Europa zur 8. Generalversammlung des EU-Horizon-Projekts UPPER.

UPPER (Unleashing the Potential of Public Transport in Europe) befindet sich in seinem vierten und damit auch letzten Jahr und nähert sich mit großen Schritten der Ziellinie. Damit richtet sich der Blick der Projektpartner auf die Ergebnisse der gemeinsamen Arbeit: An zwei Tagen erwartet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein intensiver Austausch mit spannenden Diskussionen und Einblicken verschiedener europäischer Städte – immer mit dem gemeinsamen Ziel vor Augen, das Potential des Öffentlichen Nahverkehrs voll auszuschöpfen und Städte lebenswerter zu machen.

Hierfür wurden im Rahmen des Projekts in den letzten zwei Jahren insgesamt 80 mobilitätsbezogene Maßnahmen in zehn sogenannten „Living Labs“ für eine zukunftsfähige Mobilität umgesetzt. Nun geht es darum, ihre Wirkung zu bewerten und die vielversprechendsten Ansätze weiterzudenken. Über 60 Fachleute aus den Bereichen nachhaltige Mobilität, Verkehrspolitik und Stadtplanung bringen dabei die wirtschaftliche sowie ökologische Perspektive ein. Gemeinsam arbeiten sie daran, erfolgreiche Lösungen so aufzubereiten, dass sie auch über das Projektende hinaus Bestand haben – etwa durch geeignete Geschäftsmodelle, die eine breite Akzeptanz und den langfristigen Einsatz in anderen Städten und Regionen ermöglichen.

Als lokale Partnerinnen des EU-geförderten Projekts bringen auch die Stadt Mannheim und rnv ihre Erfahrungen aktiv in den europäischen Austausch ein. Im Rahmen der Generalversammlung berichtet die rnv über zentrale Erfolge und umgesetzte Projekte, wie die Begrünung der Infrastruktur (z.B. Fahrleitungsmaste und Grüngleise), das On-Demand-Angebot fips, der Ausbau von Mobility Hubs sowie der Einsatz von Wasserstoffbussen und der dazugehörigen Infrastruktur. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten kommt EU-geförderten Projekten wie UPPER eine besondere Bedeutung zu: Sie ermöglichen es, den Öffentlichen Personennahverkehr gezielt zu stärken, innovative Ansätze voranzutreiben und nachhaltige Mobilitätslösungen konkret umzusetzen.

Ergänzt wird das Fachprogramm durch ein praxisnahes Rahmenprogramm. Die Teilnehmenden besuchen den jüngsten Mannheimer Stadtteil Franklin und werden dorthin mit einem Wasserstoffbus befördert. Vor Ort erhalten sie Einblicke in alternative Antriebstechnologien, lernen das On-Demand-Angebot fips kennen und besichtigen die neu geschaffene ÖPNV-Infrastruktur.

Quelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH

Zuletzt aktualisiert am 4. Mai 2026, 12:29