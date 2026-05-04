Mannheim – Anstoßzeit fix: Endspielderby des bfv-Rothaus-Pokals 2025/26 zwischen VfR Mannheim und dem SV Waldhof Mannheim am 23. Mai um 11:30 Uhr

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Live beim Finale im bfv-Rothaus-Pokal dabei sein! – Das Endspiel des bfv-Rothaus-Pokals 2025/26 zwischen dem VfR Mannheim und dem SV Waldhof Mannheim wird am 23. Mai im Rahmen des Finaltags der Amateure um 11.30 Uhr im Carl-Benz-Stadion angepfiffen. Jetzt Tickets sichern!

21 Landespokalendspiele mit mehr als sieben Stunden Fußball in der größten TV-Livekonferenz des deutschen Fußballs: Die elfte Auflage des Finaltags der Amateure findet erneut mit großer Tradition und attraktiven Paarungen am 23. Mai 2026 live im Programm von „Das Erste“ statt.

Die Berichterstattung von Deutschlands größtem Amateurfußballevent startet um 11:20 Uhr. Die Übertragung der 21 Landespokalendspiele, in denen es für die Finalisten neben dem Titel auch um die begehrten Startplätze für die 1. Hauptrunde im DFB-Pokal 2026/2027 geht, gliedert sich in drei Teilkonferenzen mit vier verschiedenen Anstoßzeiten. Die ersten sieben Begegnungen werden um 11:30 Uhr angepfiffen. Der zweite Übertragungsblock beginnt um 13:30 Uhr mit sechs weiteren Partien. Am Nachmittag folgen in der dritten Teilkonferenz jeweils vier Spiele, die um 15:30 Uhr bzw. 16:30 Uhr angestoßen werden. Die Berichterstattung vom Finaltag der Amateure endet um 18:55 Uhr und leitet damit direkt zum 83. DFB-Pokalfinale der Männer zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart über, das in diesem Jahr ebenfalls im Ersten übertragen wird.

2026 übernimmt erstmals die DFB GmbH & Co. KG in Zusammenarbeit mit der best boys tv-factory GmbH die technische Umsetzung der TV-Produktion aller 21 Landespokalendspiele. Die ARD und ihre Landesrundfunkanstalten behalten die Free-TV-Erstverwertungsrechte am Finaltag der Amateure (weitere Informationen zur neuen Vermarktungsvereinbarung). Die TV-Konferenz im Ersten wird auch in diesem Jahr durch ein umfangreiches Livestream-Angebot mit 16 Einzelspielen in voller Länge in der ARD Mediathek, auf sportschau.de und den Online-Portalen der Landesrundfunkanstalten ergänzt. Dazu werden erstmalig vier Partien live und in voller Länge auf DFB.TV übertragen.

„Mit dem Mannheimer Stadtderby zwischen dem VfR und dem Waldhof haben wir das absolute Top-Spiel im ersten Slot. Die Vorbereitungen sind in vollem Gange und wir sind überzeugt, dass das gut gefüllte Carl-Benz-Stadion den optimalen Rahmen für dieses Event bietet“, betont bfv-Vizepräsident Rüdiger Heiß. Tickets gibt es online oder in den bekannten Vorverkaufsstellen der Vereine (Waldhof: Fanshop in der Plankenhofpassage in P6, 26; VfR: Geschäftsstelle).

Peter Frymuth, DFB-Vizepräsident Spielbetrieb und Fußballentwicklung: „Auf uns wartet am 23. Mai wieder ein Festtag für den deutschen Fußball – sowohl im Amateur- als auch im Profibereich. Ich bin froh und stolz, dass wir dem Amateurfußball mit Unterstützung der ARD bereits im elften Jahr in Folge eine besondere Bühne bieten können. Der Finaltag zeigt immer wieder eindrucksvoll, welche Emotionen und Leidenschaft der Fußball überall freisetzt, unabhängig von der Liga-Zugehörigkeit.“

Axel Balkausky, ARD-Sportkoordinator: „Die mehrstündige Livekonferenz vom Finaltag der Amateure ist ein einzigartiges Event. Es freut uns deshalb sehr, diese auch in den nächsten fünf Jahren in der ARD – im TV und in unseren Livestream-Angeboten in der ARD Mediathek – zu übertragen. Der Finaltag der Amateure vereint Spannung, Emotionen und authentische Fußballkultur aus allen Regionen der Republik. Er macht den 23. Mai zusammen mit dem DFB-Pokalfinale der Männer am Abend zu einem absoluten Highlight für jeden Fußballfan in Deutschland.“

Die Ansetzungen des Finaltags der Amateure 2026 am 23. Mai in der Übersicht:

11:30 Uhr:

• Badischer Fußballverband: VfR Mannheim (Oberliga Baden-Württemberg) – SV Waldhof Mannheim (3. Liga)

• Berliner Fußball-Verband: VSG Altglienicke (Regionalliga Nordost) – BFC Dynamo (Regionalliga Nordost)

• Bremer Fußball-Verband: Leher TS (Bremen-Liga) – SV Hemelingen (Bremen-Liga)

• Hamburger Fußball-Verband: SC Vorwärts Wacker 04 (Oberliga Hamburg) – Hamburg Eimsbütteler Ballspiel Club (Oberliga Hamburg)

• Fußball-Landesverband Brandenburg: FC Energie Cottbus (3. Liga) – VfB Krieschow (NOFV-Oberliga Süd)

• Schleswig-Holsteinischer Fußballverband: SV Todesfelde (Oberliga Schleswig-Holstein) – 1. FC Phönix Lübeck (Regionalliga Nord)

• Thüringer Fußball-Verband: FC Carl Zeiss Jena (Regionalliga Nordost) – ZFC Meuselwitz (Regionalliga Nordost)

13:30 Uhr:

• Fußballverband Rheinland: TuS Koblenz (Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar) – SV Eintracht Trier (Regionalliga Südwest)

• Fußballverband Sachsen-Anhalt: VfB Germania Halberstadt (NOFV-Oberliga Süd) – Hallescher FC (Regionalliga Nordost)

• Landesfußballverband Mecklenburg-Vorpommern: SV Pastow (Verbandsliga) – F.C. Hansa Rostock (3. Liga)

• Niedersächsischer Fußballverband: Lüneburger SK Hansa (Oberliga Niedersachsen) – TuS Bersenbrück (Oberliga Niedersachsen)

• Südbadischer Fußballverband: Bahlinger SC (Regionalliga Südwest) – FC 08 Villingen (Oberliga Baden-Württemberg)

• Südwestdeutscher Fußballverband: TSV Schott Mainz (Regionalliga Südwest) – FK Pirmasens (Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar)

15:30 Uhr:

• Fußball-Verband Mittelrhein: Fortuna Köln (Regionalliga West) – Viktoria Köln (3. Liga)

• Fußballverband Niederrhein: MSV Duisburg (3. Liga) – SC St. Tönis (Oberliga Niederrhein)

• Sächsischer Fußball-Verband: FSV Zwickau (Regionalliga Nordost) – FC Erzgebirge Aue (3. Liga)

• Württembergischer Fußballverband: SV Stuttgarter Kickers (Regionalliga Südwest) – SG Sonnenhof Großaspach (Regionalliga Südwest)

16:30 Uhr:

• Bayerischer Fußball-Verband: Würzburger Kickers (Regionalliga Bayern) – TSV 1860 München (3. Liga)

• Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen: SC Verl (3. Liga) – Sportfreunde Lotte (Regionalliga West)

• Hessischer Fußball-Verband: SV Wehen Wiesbaden (3. Liga) – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (Regionalliga Südwest)

• Saarländischer Fußballverband: 1. FC Saarbrücken (3. Liga) – FC 08 Homburg (Regionalliga Südwest)

Für den Fall, dass einer der aufgeführten Finalisten an den Relegationsspielen zwischen 2. Bundesliga und 3. Liga teilnimmt, können sich Änderungen an den Ansetzungen ergeben.

Grafik: Anstoßzeit Finale bfv-Rothaus-Pokal 2025/26 (Quelle: bfv)

FdA/KG, 04.05.2026

Quelle: Badischer Fussballverband

Zuletzt aktualisiert am 4. Mai 2026, 12:27