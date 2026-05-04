Mannheim – Äußere Erschließung Franklin fertiggestellt

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Nach drei Jahren Bauzeit geht eines der aktuell größten Infrastrukturprojekte der Stadt Mannheim erfolgreich zu Ende: Seit Juni 2023 ist die „Äußere Erschließung Franklin“ in drei Bauabschnitten realisiert worden.

Begonnen hat das Projekt mit dem Umbau der Bensheimer und Birkenauer Straße, ehe die Neuordnung am Platz der Freundschaft und der Bau des Radschnellwegs RS 15 folgte. Seit August 2025 wurde im dritten und letzten Bauabschnitt die Wasserwerkstraße samt Kreuzung Wasserwerk- / Waldstraße ausgebaut. Damit ist die Maßnahme nun abgeschlossen. In das wichtige Infrastrukturprojekt hat die Stadt rund 18,6 Millionen Euro investiert, 6,5 Millionen Euro davon fließen von Bund und Land als Zuschuss im Städtebauförderungsprogramm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“.

„Auf einer ehemals weitgehend abgeschotteten Militärfläche leben und arbeiten jetzt bis zu 10.000 Menschen in einem lebendigen und offenen Quartier. Daher mussten wir die Wegebeziehungen zwischen Franklin und der Stadt neu ordnen und dabei den steigenden Radverkehr und die öffentlichen Verkehrsmittel als zentralen Faktor mit einbeziehen“, erklärt Oberbürgermeister Christian Specht und betont: „Auch wenn solche Großbaustellen natürlich immer störend sind, haben wir in einem intensiven Dialog mit den Anrainern und flexiblen Interimslösungen unser gemeinsames Ziel erreicht: Eine leistungsfähige, zukunftssichere und nachhaltige Anbindung Franklins an die städtischen Verkehrsnetze.“

Alle Verkehrsarten berücksichtigt – 51 Bäume neu gepflanzt

„Im Kreuzungsbereich wurden die Verkehrsbeziehungen grundlegend neu geordnet. Mit nun insgesamt sechs Fahrstreifen wurde ein leistungsstarker Knotenpunkt geschaffen, der die Anbindung für die zukünftig bis zu 10.000 Einwohner Franklins nachhaltig verbessern wird. Der ökologische Aspekt wurde durch die Neupflanzung von insgesamt 51 Bäumen ebenfalls berücksichtigt“, so Erste Bürgermeisterin Prof. Dr. Diana Pretzell.

Allein im dritten Bauabschnitt wurden 21 neue Silberlinden gepflanzt. Außerdem konnten durch innovative bauliche Lösungen prägende Bestandsbäume entlang der Birkenauer Straße erhalten bleiben. Auch in der Bensheimer Straße wurde beispielsweise ein stärkerer Asphaltaufbau, verbunden mit einer geringeren Aushubtiefe gewählt, um das Wurzelwerk der vorhandenen Bäume zu schützen.

Am Platz der Freundschaft wurde der ÖPNV gestärkt – hier wurde eine Buswendemöglichkeit sowie eine Bushaltestelle gebaut, die direkt an die Straßenbahnlinie angebunden ist. Das erleichtert das Umsteigen deutlich. Abgerundet wird der Umbau in diesem Bereich durch eine barrierefreie und sichere Überquerungsmöglichkeit der Birkenauer Straße speziell für Fußgänger.



Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 4. Mai 2026, 16:12