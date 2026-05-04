Ludwigshafen – „Urlaub ohne Kofferpacken“ – Aktionswoche für ältere Menschen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Fachstelle Älter werden der Stadtverwaltung Ludwigshafen organisiert auch im Jahr 2026 eine Aktionswoche für Senior*innen unter dem Titel „Urlaub ohne Kofferpacken in Ludwigshafen“. Sozialdezernent David Guthier eröffnet das Programm am Montag, 31. August 2026, um 9.30 Uhr im Café Klatsch, Wegelnburgstraße 59.

Das Café Klatsch in Mundenheim ist Ausgangspunkt der Aktionswoche. Von Montag bis Freitag gibt es dort jeweils von 9.30 bis 17 Uhr ein abwechslungsreiches Programm, sowohl vor Ort als auch in Form von Ausflügen in die nähere Umgebung. Die Teilnehmer*innen reisen eigenständig bis 9.30 Uhr an jedem Wochentag an. Am Morgen gibt es Kaffee und Obst, mittags ein warmes Essen und nachmittags Kaffee und Kuchen. Zudem stehen kostenlose Getränke den ganzen Tag über bereit.

Die Teilnahmegebühr beträgt 85 Euro pro Person, für Empfänger*innen von Sozialleistungen gibt es einen ermäßigten Preis von 50 Euro (bei der Anmeldung sind die entsprechenden Bescheide vorzulegen). Die Teilnahmegebühr wird direkt bei der Anmeldung und in bar fällig. Für Fragen stehen die Mitarbeitenden der Fachstelle Älter werden zur Verfügung, Telefon 0621 504-2739 oder per E-Mail an aelterwerden@ludwigshafen.de. Anmelden kann man sich ab Montag, 11. Mai, bei der Fachstelle Älter werden, Bismarckstraße 70, 1. OG (barrierefrei erreichbar), und zwar montags bis donnerstags von 8 bis 12 Uhr. Am Dienstag, 26. Mai, und Dienstag, 16. Juni, kann man sich auch im Café Klatsch jeweils zwischen 13 und 15 Uhr anmelden.

Quelle: Stadt Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 4. Mai 2026, 12:42