Ludwigshafen – Schule vorbei? Jetzt durchstarten! – Vom 18. bis zum 21. Mai 2026 kostenlose Online-Vorträge

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Fokuswoche Ziele der Verbraucherzentralen bietet vom 18. bis zum 21. Mai 2026 kostenlose Online-Vorträge

Der Schulabschluss markiert einen wichtigen Meilenstein im Leben junger Menschen – und gleichzeitig den Beginn eines neuen Kapitels voller Herausforderungen und Entscheidungen. Die Verbraucherzentralen geben Schulabgängerinnen und Schulabgängern mit einer digitalen Vortragsreihe vom 18. bis zum 21. Mai 2026 Starthilfe, um den Einstieg in ein eigenständiges Leben zu erleichtern.

„Mit dem Auszug aus dem Elternhaus ergeben sich viele organisatorische Fragen rund um die eigene Wohnung, Bankkonten oder Verträge“, erklärt Dr. Julia Gerhards von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. „Damit junge Menschen nicht in Vertragsfallen tappen oder überteuerte Verträge abschließen, müssen sie sich vorab gut informieren.“ Besonders das Thema Versicherungen ist komplex: „Welche Policen wirklich notwendig sind und auf welche man verzichten kann, ist für viele schwer zu durchschauen“, so Gerhards. Eine Haftpflichtversicherung beispielsweise ist essenziell, während viele Zusatzversicherungen überflüssig sein können. Die kostenfreien Online-Vorträge vermitteln praxisnahe Informationen und geben jungen Erwachsenen wertvolle Tipps, um finanzielle Fehlentscheidungen zu vermeiden.

Zukunftspläne schmieden

Nach der Schule stehen viele vor der großen Frage: Was kommt als Nächstes? Studium, Ausbildung, Auslandsaufenthalt oder Freiwilligendienst? Jede Option hat ihre eigenen Herausforderungen und Chancen. Damit finanziell alles klappt, informieren die Verbraucherzentralen während der Fokuswoche Ziele über die wichtigsten Versicherungen, erläutern, was es bei der ersten eigenen Wohnung zu beachten ist, und besprechen verschiedene Studienfinanzierungsmodelle.

Alle Schulabgänger, interessierte junge Erwachsene, aber auch Eltern und Lehrkräfte, die ebenfalls informiert sein möchten, können sich auf verbraucherzentrale-rlp.de/fokuswoche-ziele kostenlos für die Online-Vorträge anmelden.

Quelle:

VZ-RLP

Zuletzt aktualisiert am 4. Mai 2026, 11:46