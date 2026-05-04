Ludwigshafen & Neustadt haben das beste Trinkwasser Deutschlands – Neue Analyse zeigt: Deutlich messbare Unterschiede beim Trinkwasser in deutschen Städten

Neustadt / Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Trinkwasser in Deutschland erfüllt strengste gesetzliche Grenzwerte und gilt als sicher und von hoher Qualität. Der Trinkwasser-Qualitätsindex von Langwater zeigt jedoch, dass sich die Reinheit zwischen den Städten messbar unterscheidet und die Nähe zu den Grenzwerten variiert.

Der Index bewertet, wie stark die gesetzlichen Grenzwerte für Stoffe wie Blei, Uran, Nitrat, Nitrit und Fluorid im Durchschnitt ausgeschöpft werden – je niedriger der Wert, desto reiner das Wasser. Das Ergebnis: In 56 untersuchten Städten liegt der Durchschnitt bei nur 12,81 Prozent – selbst im Mittelfeld wird also nur ein kleiner Teil der erlaubten Grenzwerte erreicht.

Zwischen sehr rein und näher am Limit: Deutschlands Trinkwasser im Vergleich

Ein Blick auf die Daten zeigt: Einige Städte weisen besonders niedrige Belastungen auf, darunter Ludwigshafen am Rhein, Neustadt an der Weinstraße, Flensburg, Hamburg und Frankfurt (Oder). Hier werden lediglich etwa 5,0 bis 6,7 Prozent der gesetzlichen Grenzwerte ausgeschöpft.

Demgegenüber stehen Städte wie Offenbach am Main, Freiburg im Breisgau, Regensburg, Koblenz und Heidelberg, in denen die Werte mit etwa 19,0 bis 37,4 Prozent deutlich näher an den zulässigen Höchstgrenzen liegen.

Wichtig dabei: Alle gemessenen Werte sind gesetzeskonform und gesundheitlich unbedenklich – die Analyse macht jedoch deutlich, dass sich die Reinheit des Trinkwassers regional sichtbar unterscheidet.

Die Unterschiede in der Trinkwasserqualität lassen sich vor allem durch natürliche und strukturelle Faktoren wie Geologie, Grundwasserbeschaffenheit, landwirtschaftliche Einflüsse und die Art der Wassergewinnung erklären und sind kein Hinweis auf „schlechtes“ Wasser. Deutschland verfügt insgesamt über ein sehr sicheres und hochwertiges Trinkwassersystem, innerhalb dessen jedoch nachvollziehbare Unterschiede bestehen. Vor diesem Hintergrund wächst das Interesse an Lösungen, die mehr Kontrolle über die eigene Wasserqualität ermöglichen – etwa durch Technologien wie Filtration und gezielte Remineralisierung.

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Link zur Website: https://drinklang.com/de/blogs/news/trinkwasser-qualitaetsindex-deutschland-2025-2026

Quelle: DigitalPR.eu

Zuletzt aktualisiert am 4. Mai 2026, 12:18