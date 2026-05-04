Ludwigshafen – Gesundes Herz: Vortrag im Heinrich Pesch Haus rückt Frauengesundheit in den Fokus

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die häufigste Todesursache – auch bei Frauen. Dennoch werden Risiken und Symptome bei ihnen oft zu spät erkannt. Mit der Veranstaltung „Gesundes Herz – Wie Frauen ihre Herzen stärken“ greift das Heinrich Pesch Haus dieses wichtige Thema auf und lädt am Donnerstag, 28. Mai 2026, zu einem informativen Vortrag mit anschließender Diskussion ein.

Im Mittelpunkt stehen geschlechtsspezifische Unterschiede bei Herzerkrankungen. So zeigen Studien, dass Frauen häufiger an den Folgen eines Herzinfarkts sterben – unter anderem, weil Symptome anders ausgeprägt sind und später diagnostiziert werden. Ziel der Veranstaltung ist es, ein stärkeres Bewusstsein für Warnzeichen, Risikofaktoren und Präventionsmöglichkeiten zu schaffen.

Als Referentin spricht Dr. Ann-Katrin Karcher, Oberärztin der Medizinischen Klinik B am Klinikum Ludwigshafen. Sie beleuchtet unter anderem die Wechselwirkungen zwischen Herz und Psyche, erklärt frauenspezifische Risikofaktoren und zeigt Wege auf, wie Frauen ihre Herzgesundheit aktiv stärken können. Moderiert wird die Veranstaltung von Ulrike Gentner, stellvertretende Direktorin des HPH.

Die Veranstaltung beginnt um 18:00 Uhr im Heinrich Pesch Haus (Frankenthaler Str. 229, Ludwigshafen) und dauert bis etwa 19:30 Uhr. Der Eintritt ist kostenfrei, Spenden sind willkommen. Um Anmeldung per E-Mail an anmeldung@hph.kirche.org oder über die Homepage (www.heinrich-pesch-haus.de/veranstaltungen) wird gebeten.

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit den Gleichstellungsstellen der Städte Ludwigshafen und Frankenthal sowie des Rhein-Pfalz-Kreises statt und steht im Kontext des Engagements für mehr Aufmerksamkeit in der Frauengesundheit.

Quelle: HPH Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 4. Mai 2026, 12:12