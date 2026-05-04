Ludwigshafen – BASF Engineering Plastics erfüllen Bahnnorm EN 45545

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Zertifizierte Lösungen im Ultramid® und Ultradur® Portfolio für sicherheitsrelevante E&E-Anwendungen im Schienenverkehr – Flammschutz entwickelt ohne den Einsatz von Halogenen als Basis und Designfreiheit unterstützen normgerechte E&E‑Komponenten

Sicherheit, Brandschutz und Zuverlässigkeit sind im Schienenverkehr zentrale Anforderungen – insbesondere bei elektrischen und elektronischen Komponenten. Zahlreiche Engineering Plastics Typen von BASF erfüllen die europäische Bahnnorm EN 45545 und sind entsprechend zertifiziert. Damit unterstützen sie Hersteller dabei, die strengen Brandschutzanforderungen im Schienenfahrzeugbau zuverlässig zu erfüllen.

Die Norm EN 45545 zielt darauf ab, die Wahrscheinlichkeit eines Brandausbruchs zu minimieren, die Ausbreitung von Flammen im Brandfall möglichst zu verlangsamen sowie die Emission von Rauch und toxischen Gasen zu begrenzen. So erhalten Fahrgäste und Personal auch in Extremsituationen ausreichend Zeit, ein Fahrzeug sicher zu verlassen. Abhängig vom Einsatzbereich und der jeweiligen Anwendung werden dabei unterschiedliche Hazard Levels (HL) definiert. BASF Engineering Plastics sind für relevante Anwendungsgruppen wie R22, R24, R25 und R34 qualifiziert.

Der Fokus der nach EN 45545 geprüften BASF Kunststofflösungen liegt klar auf Anwendungen für elektrische und elektronische Komponenten. Zum Einsatz kommen z.B. speziell entwickelte Flammschutzsysteme der Klassen FR30, FR40 und FR72 die für den Bahnsektor besonders relevant sind. Die eingesetzten Flammschutzmittel basieren unter anderem auf Stickstoff‑/ Phosphor‑Systemen als intumeszierender, sowie Magnesiumhydroxid und es wird somit auf eine halogenfreie Technologie gesetzt. Diese Flammschutzmittel basieren auf Chlor- oder Brom-freien Alternativen und minimieren zudem die potenzielle Gefahr von Sekundärschäden durch korrosive Rauchgase.

Ein weiterer Vorteil für Verarbeiter und OEMs: Da die EN‑45545‑Zertifizierung farbunabhängig ist, können alle Farbvarianten ohne erneute Zulassung des Produkts eingesetzt werden. Unterschiedliche Wanddicken werden im Rahmen der Prüfung über definierte Mindest‑ und Maximaldicken abgedeckt, was zusätzliche Designfreiheit ermöglicht.

Aktuell liegen Klassifizierungsberichte nach EN 45545 für zahlreiche Ultramid® und Ultradur® Typen der BASF vor. Abhängig vom geforderten Hazard Level (HL 1 bis HL 3), dem jeweiligen Einsatzbereich sowie der Anwendungsart (R1 bis R26) erfüllen unter anderem diese Kunststofftypen die Anforderungen der europäischen Bahnnorm:

Ultramid® A3UG5

Ultramid® A3U42G6

Ultramid® B3UG4

Ultramid® B3UGM210

Ultramid® C3U

Ultramid® TKR4340G6

Ultramid® Advanced N3U41G6

Ultradur® B4450G5

Ultradur® B4441G5

Mit diesem breiten Portfolio unterstützt BASF Hersteller von Schienenfahrzeugen und Systemlieferanten dabei, sichere, leistungsfähige und normgerechte Kunststofflösungen für anspruchsvolle Bahn-Anwendungen umzusetzen.

Quelle: BASF SE

Zuletzt aktualisiert am 4. Mai 2026, 13:12