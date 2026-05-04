Landau – Vortragsabend: Mut zur Zuversicht – Führen in ungewissen Zeiten

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Vortragsabend am Dienstag, 9. Juni 2026, 19:15 Uhr im Kulturzentrum Altes Kaufhaus in Landau mit der Wirtschaftspsychologin Vera Starker Krisen wohin man schaut – ist Zuversicht überhaupt noch möglich und erlaubt? „Unbedingt sogar! “, sagt die Wirtschaftspsychologin Vera Starker.

Warum sind Optimismus und Vertrauen zentrale Erfolgsfaktoren für resiliente Organisationen und wieso ist zuversichtliche Führung die Antwort auf die allgemeine Krisenstimmung? Antworten auf diese Fragen gibt die Wirtschaftspsychologin Vera Starker am 9. Juni, 19:15 Uhr im Kulturzentrum Altes Kaufhaus in Landau. In ihrem Vortrag macht sie deutlich, welche Rolle eine zuversichtliche Haltung in der Selbstführung spielt und wie sie mit psychologischem Empowerment verbunden ist.

Vera Starker ist Wirtschaftspsychologin, Autorin, Systemische Organisationsentwicklerin, Rechtsanwältin für Wirtschaftsrecht und Co-Gründerin des Berliner Think Tanks Next Work Innovation

Garage, einem multidisziplinären Think Tank, der zur effektiven Gestaltung von Arbeit im digitalen Zeitalter und zur erfolgreichen Transformation von Unternehmen forscht, publiziert und berät.

In ihren Vorträgen kombiniert Vera Starker wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse humorvoll mit konkreten Beispielen und praktischen Ansätzen und geht in Diskussion mit dem Publikum.

Der Vortragsabend mit dem Thema „Mut zur Zuversicht. Führen in ungewissen Zeiten“ ist eine gemeinsame Veranstaltung der Arbeitsgemeinschaft Wirtschaftsförderung Südpfalz, der Handwerkskammer der Pfalz, der Industrie- und Handelskammer für die Pfalz und der Agentur für Arbeit Landau.

Für die Teilnahme an der Veranstaltung ist eine Anmeldung über folgende Internetseite erforderlich: https://eveeno.com/vortragsabend. Der Eintritt ist frei.

Informationen zur Veranstaltung gibt es auch unter https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/landau/unternehmen/vortragsabend

Quelle: Agentur für Arbeit Landau

Zuletzt aktualisiert am 4. Mai 2026, 16:08