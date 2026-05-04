Landau – Pfälzer Hüttenkultur erleben – Haus der Jugend übernimmt am 9. und 10. Mai die Bewirtung des Naturfreundehauses Kiesbuckel

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Wochenende des 9. und 10. Mai lädt das Naturfreundehaus Kiesbuckel erneut zu einem besonderen Erlebnis im Pfälzerwald ein. Unter dem Motto „Rucksack auf und ab zur Hütte!“ übernehmen Jugendliche des Hauses der Jugend in Landau bereits zum vierten Mal gemeinsam mit dem Team der städtischen Einrichtung die Bewirtung der traditionsreichen Wanderhütte.

Während dieser beiden Tage erhalten die jungen Helferinnen und Helfer spannende Einblicke in die Abläufe eines Hüttendiensts. Von der Planung und dem Einkauf über die Organisation bis hin zur Zubereitung typischer Hüttengerichte wie der beliebten Suppe sind sie aktiv eingebunden. Neben praktischen Erfahrungen im gastronomischen Bereich stehen dabei insbesondere Teamarbeit, Verantwortungsbewusstsein und gemeinschaftliches Engagement im Mittelpunkt.

Die Einnahmen des Wochenendes kommen einem von den Jugendlichen selbst geplanten Ausflug zugute. Entsprechend groß ist die Freude über zahlreiche Gäste, die das Angebot nutzen und damit gleichzeitig das Engagement der jungen Generation unterstützen.

Das Naturfreundehaus Kiesbuckel ist an beiden Tagen jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet und vom Waldparkplatz in Albersweiler, Ortsteil St. Johann, in etwa 45 Minuten bequem zu Fuß erreichbar.

Die Veranstaltung steht zugleich im Zeichen der Pfälzer Hüttenkultur, die auf eine lange Tradition zurückblickt. Ihre Ursprünge liegen im Naturschutz- und Gemeinschaftsgedanken des späten 19. Jahrhunderts. Bis heute wird diese Kulturform nahezu vollständig ehrenamtlich getragen. Die Naturfreunde-Ortsgruppe Landau bewirtschaftet das Naturfreundehaus Kiesbuckel seit inzwischen 75 Jahren und leistet damit einen wichtigen Beitrag zum Erhalt dieser besonderen Tradition.

Viele Mitglieder engagieren sich darüber hinaus in der Weitergabe regionaler Werte – etwa in den Bereichen Naturschutz, Mundartpflege und kulinarisches Brauchtum. So bleibt die Hüttenkultur im Pfälzerwald lebendig und entwickelt sich stetig weiter. Für die beteiligten Gruppen hat sie eine wichtige identitätsstiftende Bedeutung.

Weitere Informationen gibt es im Netz unter www.naturfreunde-landau.de.

Bildunterschrift: Die Jugendlichen des Landauer Hauses der Jugend freuen sich bei ihrem Hüttendienst über viele Gäste. (Quelle: Stadt Landau)

Quelle: Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 4. Mai 2026, 12:10