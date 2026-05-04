Lampertheim – Quad gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Lampertheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) – Unbekannte entwendeten im Zeitraum zwischen Samstagmorgen (2.5.), 07.00 Uhr und Sonntagvormittag (3.5.), 10:30 Uhr, ein in der Daimlerstraße abgestelltes blaues Quad mit dem Kennzeichen „AHY 916“. Das Quad wurde möglicherweise mit einem Fahrzeug vom Tatort abtransportiert, da dies mit einer Radsperre gesichert war.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern, verdächtigen Fahrzeugen oder dem Verbleib des gestohlenen Quads geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

Quelle:

Polizeipräsidium Südhessen

Zuletzt aktualisiert am 4. Mai 2026, 11:51