Lachen-Speyerdorf – Den ersten Griff setzen: Neuer Boulderkurs für Einsteiger

Lachen-Speyerdorf / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Abteilung „Inklusive Abenteuer- und Erlebnissporttage“ der Turn- und Sportgemeinschaft Lachen-Speyerdorf 1910 e. V. erweitert ihr Angebot und lädt Interessierte ein, den Bouldersport kennenzulernen. Mit dem neuen Kurs „Bouldern für Beginnende“ für Erwachsene wird ein strukturierter und niedrigschwelliger Einstieg in eine vielseitige Sportart geschaffen.

Der Einstiegskurs, der aus drei aufeinander aufbauenden Terminen besteht, vermittelt alle grundlegenden Inhalte des Sports: Dazu zählen Aufwärmübungen, Basistechniken sowie wichtige Sicherheitsaspekte. Neben der Wissensvermittlung steht insbesondere auch die Freude an der Bewegung im Mittelpunkt.

Eine erfahrene Trainerin begleitet die Teilnehmenden durch alle Kurseinheiten und sorgt für eine sichere und angenehme Lernatmosphäre. Darüber hinaus bietet sich die Gelegenheit, den offenen Bouldertreff kennenzulernen und erste Kontakte innerhalb der Community zu knüpfen.

Der Bouldertreff bietet weit mehr als sportliche Betätigung: Neben dem Bouldern an der Outdoorwand lädt das Gelände mit Feuerschale, Grill, Billardtisch, Hängematten und weiteren Angeboten zum Verweilen und Austausch auch neben dem Sport ein.

Das neue Kursangebot richtet sich an alle Interessierten Erwachsenen, die den Bouldersport in entspannter Atmosphäre kennenlernen möchten.

Anmeldung unter https://ticket.tus1910.de/

Termine:

20. Mai, 03. Juni und 17. Juni

Veranstaltungsort:

Sportpark Lilienthal, Conrad-Freytag-Straße 19, 67435 Neustadt an der Weinstraße

Quelle: Turn- und Sportgemeinschaft Lachen-Speyerdorf 1910 e. V.

Zuletzt aktualisiert am 4. Mai 2026, 12:05