Heppenheim – Unsere Kleinsten setzen ein Zeichen für den Umweltschutz

Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar – „Sauberhafter Kindertag“ am 05. Mai 2026 in Heppenheim.

Am „Sauberhaften Kindertag“ sind wieder die Umweltschützer unterwegs. Zeitgleich mit anderen Kindern in ganz Hessen gehen unsere Kleinsten der städtischen Kitas Löwenzahn, Karlchen, Buntspecht, Drachenbande, Kleine Entdecker, Eulennest, Räuberhöhle und Pusteblume in Heppenheim mit gutem Beispiel voran und sammeln leichtfertig weggeworfene Abfälle ein. Auf spielerische Art lernen sie, was sie selbst für eine saubere Umwelt tun können.

Jede Kindertagesstätte wird ihre Umgebung unter die Lupe nehmen:

Die Kita Löwenzahn ist auf dem Parkplatz und rund um die Schlossberghalle unterwegs

Die Kita Karlchen wird rund um den Stadtbach sauber machen

Die Kita Buntspecht sammelt den Müll um den Spielplatz in der Von-Kleist-Straße bis hin zum Europaplatz

Die Kita Drachenbande ist am Bruchsee zu finden

Die Kita Kleine Entdecker wird zusammen mit den Schulkindern der Kita Eulennest die Dr. Heinrich-Winter-Str. und rund um den Erbach säubern

Die Kita Pusteblume räumt in der Kirchstraße, den anliegenden Feldwegen, am Sportplatz und auf dem Spielplatz Reiterweg auf

Die Kita Räuberhöhle sammelt den Müll rund um die Hirschhorner-, Birkenauer- und Wald-Michelbacher-Straße

Quelle: Stadt Heppenheim

Zuletzt aktualisiert am 4. Mai 2026, 16:03