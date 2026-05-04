Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Jetzt, nach der Heizsaison, ist ein guter Zeitpunkt, um über die Zukunft der eigenen Heizung nachzudenken. Im Auftrag des städtischen Umweltamtes bietet die KLiBA (Klimaschutz- und Energie-Beratungsagentur Heidelberg–Rhein-Neckar-Kreis) Eigentümerinnen und Eigentümern von Ein- und Zweifamilienhäusern eine individuelle Beratung an – den Wärmepumpen-Eignungs-Check. Er zeigt, ob ein Haus bereits für eine Wärmepumpe geeignet ist oder welche Vorbereitungen nötig wären.

Warum jetzt handeln?

Eine Wärmepumpe macht die Heizung zukunftssicher, reduziert die Abhängigkeit von fossilen Energien und schont das Klima. Der Check bietet eine fundierte Grundlage für die weitere Planung und die eigene Entscheidung.

Für wen ist das Angebot?

Das Angebot richtet sich an Eigentümerinnen und Eigentümer, deren Haus nicht im Fernwärme-Anschlussgebiet oder in dessen Ausbaugebiet bis 2035 liegt. In diesen Fällen empfiehlt der kommunale Wärmeplan Fernwärme als klimaneutrale Lösung. Ob ein Haus im Fernwärmegebiet liegt, zeigt die Karte der Stadtwerke Heidelberg: www.swhd.de/fernwaerme-verfuegbarkeit.

Wie läuft der Check ab?

Zunächst wird ein Fragebogen zum Gebäude, der Heizungstechnik und den Heizkörpern ausgefüllt. Anschließend besucht ein qualifizierter Energieberater das Haus. Danach erhalten Eigentümerinnen und Eigentümer einen detaillierten Bericht mit:

– einer Einschätzung, ob die bestehenden Heizkörper für eine Wärmepumpe geeignet sind,

– Empfehlungen für sinnvolle Sanierungsmaßnahmen,

– Informationen zu Fördermöglichkeiten und praktischen Planungshinweisen.

Wichtiger Hinweis: Der Check ersetzt keine raumweise Heizlastberechnung oder einen hydraulischen Abgleich.

Kosten und Anmeldung

Die Eigenbeteiligung beträgt 30 Euro. Die restlichen Kosten übernimmt das Umweltamt der Stadt Heidelberg. Das Angebot ist begrenzt. Weitere Informationen und die Anmeldung gibt es unter: www.heidelberg.de/waerme.

Tipp: Besonders effizient wird eine Wärmepumpe in Kombination mit einer Photovoltaikanlage. Auch hierfür gibt es einen Eignungs-Check: www.heidelberg.de/sonnenstrom.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 4. Mai 2026, 17:45