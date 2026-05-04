Heidelberg – Diebstahl von Bootszubehör im Sportboothafen – Solarpanel entwendet

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) In der Nacht vom 30.04.2026 auf den 01.05.2026 kam es im örtlichen Sportboothafen zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich unbefugt Zutritt zum Gelände und demontierten ein tragbares Solarpanel vom Dach eines dort liegenden Sportbootes. Bei dem Stehlgut handelt es sich um ein Panel der Marke FOSSiBOT (Modell SP420) mit einem Packmaß von etwa 103 cm x 55 cm.

Wer in diesem Zusammenhang Verdächtiges wahrgenommen hat, wird darum gebeten, sich mit der Wasserschutzpolizei Heidelberg, Tel. 06221-13748-3, in Verbindung zu setzen.

Quelle:

Polizeipräsidium Einsatz

Zuletzt aktualisiert am 4. Mai 2026, 12:08